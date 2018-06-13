Приветствую! Меня зовут Диана.
Я веб-дизайнер. Имею художественное и высшее техническое образование. Занимаюсь разработкой более 3-х лет. Специализируюсь на разработке продающих страниц (лендингов), сайтов-визиток, сайтов-каталогов, интернет-магазинов. Вы можете заказать у меня либо просто дизайн, либо дизайн с версткой, либо сайт под ключ на Wordpress, OpenCart, либо других CMS.
Слежу за последними трендами в веб-дизайне, постоянно развиваюсь и всегда полностью открыта для ваших предложений.
Мои специализации:
-Landing page, сайты-визитки
-многостраничные сайты
-интернет-магазины
-блоги
-прототипирование (визуальная концепция)
-графический дизайн
-верстка и front-end (HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, CMS)
Буду рада сотрудничеству!
Мои контакты:
Telegram: @terra_incognitaa
Skype live: enigma092010
Почта: [email protected]
Сайт: http://bestsite.store/
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