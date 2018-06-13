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Приветствую! Меня зовут Диана.

Я веб-дизайнер. Имею художественное и высшее техническое образование. Занимаюсь разработкой более 3-х лет. Специализируюсь на разработке продающих страниц (лендингов), сайтов-визиток, сайтов-каталогов, интернет-магазинов. Вы можете заказать у меня либо просто дизайн, либо дизайн с версткой, либо сайт под ключ на Wordpress, OpenCart, либо других CMS.

Слежу за последними трендами в веб-дизайне, постоянно развиваюсь и всегда полностью открыта для ваших предложений.

Мои специализации:

-Landing page, сайты-визитки

-многостраничные сайты

-интернет-магазины

-блоги

-прототипирование (визуальная концепция)

-графический дизайн

-верстка и front-end (HTML5, CSS3, BOOTSTRAP, CMS)

Буду рада сотрудничеству!

Мои контакты:

Telegram: @terra_incognitaa

Skype live: enigma092010

Почта: [email protected]

Сайт: http://bestsite.store/