Требуется качественная верстка, программирование под NetCat с ТОЧНЫМ сохранением всего контента, метатегов, урлов. Обязательна адаптивность. Дизайн на этапе разработки.
HTML-верстка1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Требуется качественная верстка, программирование под NetCat с ТОЧНЫМ сохранением всего контента, метатегов, урлов. Обязательна адаптивность. Дизайн на этапе разработки.
1. Предлагаем услугу размещение рекламы на радио. Эмоционально необходимо создать позитивное и доверительное отношение. Брендбука нет, поэтому те цвета которые будут лучше работать и будем использовать. Необходимо понимание, что это радио, значит используем его ...
Проектирование сайта-лендинга для агенства лидогенерации
Проектирование сайта - лендинга для Бизнес центра предоставляющего площади под аренду офисов и складские помещения