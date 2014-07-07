tim-s

Артем tim-s

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Текст переведен но не адаптирован, в общем нормально.
Ответный отзыв