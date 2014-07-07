Есть услуга Натяжение сеток (Разного размера и номера) на алюминиевые рамки. 1. Нужно формировать калькуляцию заказа с закупочными и продажными ценами (что бы было видно заработок) 2. Формировать заказ-наряд на исполнение работ по натяжению. 3. ...