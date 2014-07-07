Собственно нужно перерисовать изображение с футболки или нарисовать как на футболке...
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Все достаточно просто необходимо разработать несколько изображений по теме "пауэрлифтинг" возможно что-то в стиле биомеханика...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Компания занимается трафартеной печатью на текстиле бумаге пластике и картоне, стекле. Вобзем нужен сайт в стиле поп арта с применением тематических инструментов трафаретной печати (это мой лично взгляд предложите возможно есть более интересное решение) сайт ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать изображения тематики Радиоуправляемые автомодели (автомобили, вертолеты, танки и т.д.)Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Перевод текста с английского на русский.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть услуга Натяжение сеток (Разного размера и номера) на алюминиевые рамки. 1. Нужно формировать калькуляцию заказа с закупочными и продажными ценами (что бы было видно заработок) 2. Формировать заказ-наряд на исполнение работ по натяжению. 3. ...Базы данных1 исполнительЗавершен9 лет назад