Необходим специалист на удаленную работу с ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями администрированием высоконагруженных систем, навыки : - способы оптимизаци веб приложений, умение найти узкие места в веб проекте - настройка веб *nix серверов и баз данных - противодействие DDOS атакам - ...
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- $1000Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен СЕО аудит очень большого форума работающему на xenforo По итогу нужен отчет в текстовом формате, такой который был бы ТЗ программисту-верстальщику, по которому можно было бы устранить все недочеты в оптимизации шаблона.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Написать два модуля для форума XenForo 1.1.3 Модуль номер один: Статистика модераторов -- Для контроля и рассчёта зарплаты модераторов необходим модуль, который позволял бы вести лог ИЛИ вести статистику действий модераторов на форуме, таких как: количество обработанных жалоб ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад