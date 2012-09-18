tofutub

Алексей Толстых tofutub

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Системный администратор требуется. Москва.

    $1000

    Необходим специалист на удаленную работу с ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями администрированием высоконагруженных систем, навыки : - способы оптимизаци веб приложений, умение найти узкие места в веб проекте - настройка веб *nix серверов и баз данных - противодействие DDOS атакам - ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО аудит сайта

    Нужен СЕО аудит очень большого форума работающему на xenforo По итогу нужен отчет в текстовом формате, такой который был бы ТЗ программисту-верстальщику, по которому можно было бы устранить все недочеты в оптимизации шаблона.

    XenForoАудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать два модуля для форума XenForo 1.1.3

    $1000

    Написать два модуля для форума XenForo 1.1.3 Модуль номер один: Статистика модераторов -- Для контроля и рассчёта зарплаты модераторов необходим модуль, который позволял бы вести лог ИЛИ вести статистику действий модераторов на форуме, таких как: количество обработанных жалоб ...

    XenForo
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад