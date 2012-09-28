Системный администратор требуется. Москва.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Необходим специалист на удаленную работу с ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями администрированием высоконагруженных систем, навыки :

- способы оптимизаци веб приложений, умение найти узкие места в веб проекте

- настройка веб *nix серверов и баз данных

- противодействие DDOS атакам

- поиск и устранение уязвимостей серверов и веб приложений.

- максимальное время нахождения онлайн для оперативной связи

- возраст от 25 лет

В ответе укажите пару слов по каждому пункту, если у вас нет опыта хотя бы по одному пункту, просьба не беспокоить.

**ТОЛЬКО МОСКВА или область**

Обязательное собеседование, ЗП 20 000 - 30 000 в месяц

13 лет назад
tofutub
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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