Нужно в php добавить расширение geoip, поставить последнюю баpу с maxmind чтобы работали http://php.net/manual/en/function.geoip-continent-code-by-name.php geoip_ continent_ code_ by_ name geoip_ country_ code_ by_ name geoip_ country_ code3_ by_ name ...
Системный администратор требуется. Москва.
Необходим специалист на удаленную работу с ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями администрированием высоконагруженных систем, навыки :
- способы оптимизаци веб приложений, умение найти узкие места в веб проекте
- настройка веб *nix серверов и баз данных
- противодействие DDOS атакам
- поиск и устранение уязвимостей серверов и веб приложений.
- максимальное время нахождения онлайн для оперативной связи
- возраст от 25 лет
В ответе укажите пару слов по каждому пункту, если у вас нет опыта хотя бы по одному пункту, просьба не беспокоить.
**ТОЛЬКО МОСКВА или область**
Обязательное собеседование, ЗП 20 000 - 30 000 в месяц
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