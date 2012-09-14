Востановить данные на диске

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки89 просмотров

Надо попробовать востановить данные на диске сервера. К нему подключен второй диск, на котором поднята система. Есть доступ по SSH, если надо - будет КВМ.

13 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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