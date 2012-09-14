Настроить индексацию mp3 в Cnsearch

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужно настроить индексацию mp3 файлов на софте http://www.cn-software.com/ru/cnsearch/

Индексация, запись, и создать поиск по этим файлам и отдачу пользователю на скачивание.

13 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров