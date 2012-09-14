Грузит сайт

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  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Здравствуйте.

Есть выделенный сервер с каналом 100Мбит.

Каждый вечер начинаются потери 10-20-30% по разным странам.

Нужно определить что провоцырует эти потери.

13 лет назад
kelgara
Олег 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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