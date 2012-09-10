Настройка доступа к IP камере через Yota

Нужна помощь в настройке доступа к IP камере через Yota.

Имеется можем Yota LTE, Роутер D link 320 с прошивкой от http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/

К этому роутеру подсоеденен комп (На компе стоит программа Hamachi) и Ip камера.

По сети камера соеденяется и показывает, но чтобы вещать в интернет - не получается. У йоты ip адреса все фальшивые.

Нужно настроить каким-либо программным путем чтобы Ip камера начала вещать в интернет.

Территориально в Москве