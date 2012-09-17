FreeBSD сисадмин на постоянку

700$ + от 300$ (15% от прибыли проекта)

Знание одного из языков: C/perl/python.

Также, PHP – для поддержания и периодических дополнений самописной админки.

В день около 8 часов в любое время на сисадминство, программинг и пр. + постоянно быть на связи в случае падения серверов или других срочных проблем.