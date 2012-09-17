Необходим аудит и переустановить ПО на нескольких компьютерах. Точнее в аттаче. Может еще что-то по мелочам (драйверы, видео не требуется), чтобы работала система Только Москва и область. Желательно долгосрочное сотрудничество - требуется ...
FreeBSD сисадмин на постоянку
700$ + от 300$ (15% от прибыли проекта)
Знание одного из языков: C/perl/python.
Также, PHP – для поддержания и периодических дополнений самописной админки.
В день около 8 часов в любое время на сисадминство, программинг и пр. + постоянно быть на связи в случае падения серверов или других срочных проблем.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
добрый день. стоит задача через КВМ (лайв СД) восстановить загрузочную область на винчестере. ваши предложения пишите сюда или в аську 121022010Системное администрирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Здравствуйте. Есть выделенный сервер с каналом 100Мбит. Каждый вечер начинаются потери 10-20-30% по разным странам. Нужно определить что провоцырует эти потери.Системное администрированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна помощь в настройке доступа к IP камере через Yota. Имеется можем Yota LTE, Роутер D link 320 с прошивкой от http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/ К этому роутеру подсоеденен комп (На компе стоит программа Hamachi) ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Необходимо изучить две статьи(линки внизу) на английском по установке Arch Linux и грамотно пошагово объяснить этапы установки и назначение пакетов. Прошу указывать цены и сроки. Линк 1 -> http://kernelhacks.blogspot.com/2012/06/arch-linux-on-wm8650-netbook.html Линк 2 ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести сайт на магенто с виртуального сервера на выделенный и настроить. 1) Настроить выделенный сервер (unix) для сайта на Magento, хостинг www.hetzner.de 2) Перенести сайт с виртуального сервера на ...Системное администрирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо настроить систему контроля версий web сайтов. Сервер, ОС и прочее - на ваше усмотрение. Оплата любым удобным Вам способом. Очень надеюсь увидеть цену вопроса и срок.Системное администрирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
есть установленная ОС на диске (можно сделать архив tar от корня), необходимо сделать установщик debian (ISO), который настроит сеть (DHCP если не получится то спросит что прописать руками), установит grub, разобьет диск, инициализирует готовую БД ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Привет ребята! Мы группа разработчиков игр для соц сетей. В нашу команду требуется грамотный сисадмин! На удалёнку... Работы не много! Может 1 -2 раза в неделю максимум будем обращаться.. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Реализовать возможность с 1 компьютера заходить в сеть под 10-15 разными IP – такими, чтоб по ним нельзя было определить, что все они работают с 1 компьютера. (Анонимные прокси или любое другое решение). ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт13 лет назад