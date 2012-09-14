Восстановление загрузочной области Линукс

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Закрыт2 заявки92 просмотра

добрый день. стоит задача через КВМ (лайв СД) восстановить загрузочную область на винчестере. ваши предложения пишите сюда или в аську 121022010

13 лет назад
chiffa_cff
Александр 
52 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров