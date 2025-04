Срочно. Хостер заблокировал сервер

На прошлой неделе какой-то турок хакнул наш сайт и повесил свою заставку. Мы это быстро устранили, после чего поменяли пароли. Но возможно, хакер оставил вредоносный код.

Сегодня пришло письмо от хостера (Hetzner.de).

We regret to inform you that your server with the IP address mentioned in the above subject line has carried out an attack on another internet server.

As a result this has placed a considerable strain on network resources and consequently a segment of our network has been very adversely affected.

Your server has therefore been deactivated as a precautionary measure.

Guidelines regarding further course of action may be found at

http://wiki.hetzner.de/index.php/Leitfaden_bei_Serversperrung/en.

-----

В итоге нас пару часов назад заблокировали и сковали работу - все сайты, почта - ничего не работает.

Кто может помочь в этой ситуации?

Как найти, откуда идет эта атака и устранить причину?