Необходим аудит и переустановить ПО на нескольких компьютерах. Точнее в аттаче. Может еще что-то по мелочам (драйверы, видео не требуется), чтобы работала система Только Москва и область. Желательно долгосрочное сотрудничество - требуется ...
Написать простой rewrite для nginx
Задача следующая: есть сайт site.com, есть подкаталог сайта site.com/catalog/ в котором находятся субдиректории 111/ 222/ 33/ 45678/ и тд, а в этих директориях картинки 123.jpg 321.jpg 11122.jpg и тд. Необходимо сделать такой rewrite, чтобы при обращении к этим картинкам напрямую, запрос реврайтился на site.com/catalog/index.php с передачей $uri в index.php
Текущий конфиг nginx'а:
location /
{
limit_conn perip 10;
limit_req zone=one burst=20;
proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
location /catalog/
{
try_files $uri $uri/ /catalog/index.php;
}
location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$
{
root /home/site.com;
expires 30d;
}
Но он работает неверно.
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