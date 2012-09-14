Написать простой rewrite для nginx

Задача следующая: есть сайт site.com, есть подкаталог сайта site.com/catalog/ в котором находятся субдиректории 111/ 222/ 33/ 45678/ и тд, а в этих директориях картинки 123.jpg 321.jpg 11122.jpg и тд. Необходимо сделать такой rewrite, чтобы при обращении к этим картинкам напрямую, запрос реврайтился на site.com/catalog/index.php с передачей $uri в index.php

Текущий конфиг nginx'а:

location /

{

limit_conn perip 10;

limit_req zone=one burst=20;

proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

}

location /catalog/

{

try_files $uri $uri/ /catalog/index.php;

}

location ~* \.(htm|html|jpeg|jpg|gif|png|css|js)$

{

root /home/site.com;

expires 30d;

}

Но он работает неверно.