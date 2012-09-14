Импорт данных сервера с ISPmanager на др. сервер

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

Надо сделать импорт данных с одного сервера с ISPmanager на другой сервер (тоже с исп), возникает такая ошибка:

Sep 18 20:30:44 ----Restoring of user 'ecogorod' failed: Failed to fetch archive : Fetching failed. The remote host returned: Import ERROR (global block): WriteBufToStdOut: The timeout for writing to STDOUT has expired

Надо устранить и закончить импорт, или сделать его другим методом.

ISPmanager
13 лет назад
sunford
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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