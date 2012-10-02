Установка WHM/cpanel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок84 просмотра

Требуется удаленно установить WHM/cpanel на CentOS 6

CentOS
13 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день
Задача выполнена успешно, нужные советы от исполнителя получены. Работать понравилось
ЗамечатенЗамечательный заказчик, во всех отношениях. Рукомендую!

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад