Настроить удаленное администрирование

Предложить и реализовать защищенное и оптимальное по стоимости (лучше бесплатное) готовое решение для удаленного администрирования компьютера под управлением windows 7, который находится в интернет по 3G связи (возможно через VPN соединение). Компьютер находится в автономном режиме без доступа к нему пользователя. Предложить клиент и сервер, настроить защищенное соединение. Жду предложений. Только для опытных системных администраторов. Помимо teamviewer