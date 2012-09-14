Настроить удаленное администрирование

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Предложить и реализовать защищенное и оптимальное по стоимости (лучше бесплатное) готовое решение для удаленного администрирования компьютера под управлением windows 7, который находится в интернет по 3G связи (возможно через VPN соединение). Компьютер находится в автономном режиме без доступа к нему пользователя. Предложить клиент и сервер, настроить защищенное соединение. Жду предложений. Только для опытных системных администраторов. Помимо teamviewer

13 лет назад
lexluthor01
Алексей 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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