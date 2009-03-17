totan-kuznecov

Тотан totan-kuznecov

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Натянуть сайт на джумлу - оперативно

    $25

    Нужно натянуть сайт на джумлу, подключить динамическое меню. Приступить нужно сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра с утра! Кто согласен сразу оставляйте асю в комментариях к проекту, в ...

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать модуль для Битрикса

    $70

    Суть модуля такая: На главную страницу сайта встраивается кнопка "Отзывы о страховых компаниях", при нажатии на которую всплывает невидимый до этого див с несколькими селектами (а именно, 6 шт.) и селектом "Положительный/Отрицательный" ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно помочь почистить словарь от мусора

    $49

    Вечер добрый. Есть словарь,нужно произвести в нем серьезные доработки и корректировки. Словарь где-то 4000+ слов. Сразу предупреждаю, что объем работы большой, работа рутинная, поэтому "креатиффщиков" просьба проходить мимо)! ...

    Редактирование и Корректура44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Инструкция к форуму PHPBB + патч

    $5

    Доброго вечера, коллеги! Помогите, пожалуйста, кто может, инструкцией ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ к форуму phpbb в письменном виде (ворд/пдф). + встал вопрос: льется жесткое количество спама (за месяц 90.000 сообщений), нужно ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Посоветуйте хорошую CMS (админку)

    $100

    Приветствую! Для проекта нужна оупенсорсная хорошая админка, где УЖЕ реализованы все необходимые модули: фотогалерея, возможность создания нескольких лент новостей, комментарии и т.д. Как только определимся с движком, ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поправить скрипт веб-камеры

    $5

    Здравствуйте! Скрипт находится по адресу: http://r-sys.ru/web.html Сейчас он требует нажатия на кнопку "connect" для начала просмотра Видео. А нужно, чтобы при открытии страницы видео начинало проигрываться ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсинг

    Всем привет! Мой бывший парсинг-партнер что-то совсем спился, нужен "непьющий" (хотя бы днем :)))) Я привык работать по такой схеме сотрудничества: даю новостную ленту, ты настраиваешь граббер у себя ...

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

snoop15
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Поправить сайт на symofony
Symfony
Грамотно и ясно пояснил суть задания. Очень было приятно работать, надеюсь продолжим работать. Оплата после сдачи задания была произведена сразу же. Рекомендую.
Очень грамотный и четкий специалист! Приятно радуют люди, которые "сказали - сделали", рекомендую для решения сложных и нестандартных задач!..
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