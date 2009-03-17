totan-kuznecov

Нужно натянуть сайт на джумлу, подключить динамическое меню. Приступить нужно сегодня вечером или, в крайнем случае, завтра с утра! Кто согласен сразу оставляйте асю в комментариях к проекту, в ...
- $25Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
Суть модуля такая: На главную страницу сайта встраивается кнопка "Отзывы о страховых компаниях", при нажатии на которую всплывает невидимый до этого див с несколькими селектами (а именно, 6 шт.) и селектом "Положительный/Отрицательный" ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $49
Вечер добрый. Есть словарь,нужно произвести в нем серьезные доработки и корректировки. Словарь где-то 4000+ слов. Сразу предупреждаю, что объем работы большой, работа рутинная, поэтому "креатиффщиков" просьба проходить мимо)! ...Редактирование и Корректура44 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Доброго вечера, коллеги! Помогите, пожалуйста, кто может, инструкцией ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ к форуму phpbb в письменном виде (ворд/пдф). + встал вопрос: льется жесткое количество спама (за месяц 90.000 сообщений), нужно ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Приветствую! Для проекта нужна оупенсорсная хорошая админка, где УЖЕ реализованы все необходимые модули: фотогалерея, возможность создания нескольких лент новостей, комментарии и т.д. Как только определимся с движком, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Здравствуйте! Скрипт находится по адресу: http://r-sys.ru/web.html Сейчас он требует нажатия на кнопку "connect" для начала просмотра Видео. А нужно, чтобы при открытии страницы видео начинало проигрываться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Здравствуйте! нужно поправить сайт на symfony: разобраться в тормозах, пофиксить баги... собственно, ася: 570839106 Всем солнечного хорошего дня:)Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно установить ipb-форум на сайт, дистрибутивы с Вас (желательно v.2.3.1). Всем успехофф! p.s. подойдет аналог по функционалу, главное чтобы был фриварный...Веб-программирование17 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем привет! Мой бывший парсинг-партнер что-то совсем спился, нужен "непьющий" (хотя бы днем :)))) Я привык работать по такой схеме сотрудничества: даю новостную ленту, ты настраиваешь граббер у себя ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт16 лет назад