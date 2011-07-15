toxxxinf

Антон toxxxinf

 
35 летКазахстан/Тараз
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 2 поста для Instagram

    Необходимо написать 2 информационных поста примерно на 1к символов каждый: 1) Процедура BB GLOW; 2) Развеивание мифа о косметологии. Стилистику и детали обсудим в личке.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение iOS и Windows Mobile

    Приветствую! Необходимо разработать мессенджер для iOS и Windows Mobile. Основной функционал заключается в отправке аудио и текстовых сообщений и вложений, распознавание жестов, аудио и видеозвонки, взаимодействие с backend с использованием API. Дизайн разрабатывается нашим специалистом

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модуль управления контентом для InstantCMS

    Нужен модуль для InstantCMS для удаленного управления контентом Android терминалов. Функции: - Администрирование терминалов (стоимость размещения и пр.) - Определять доступность терминалов - Удаленное размещение контента (загрузка файлов в директорию, создание набора правил отображения) - Управление клиентами - Отображение терминалов ...

    Android
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Диплом по маркетингу

    Требуется написать диплом до 28 мая 2012 в соответствии с методическими указаниями (оформление критично), и на основе отчета по преддипломной производственной практике. Тема диплома "Организация сбыта на ТОО "ТОО"".

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовое задание по Cи

    Разработать программу на Си, выполняющую 8 заданий и имеющую интерфейс, обеспечивающий: 1) возможность выбора одного из заданий в интерактивном режиме; 2) возможность ввода входных данных из текстового файла; 3) возможность вывода результатов в текстовый файл. ВАЖНО! Составить блок-схему программы. В отчете по практике описать ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
t_serg
Сергей 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Автоматическое создание акта об оказании услуг
Отлично по-взаимодействовали.
Работа выполнена отлично
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