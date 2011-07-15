Необходимо написать 2 информационных поста примерно на 1к символов каждый: 1) Процедура BB GLOW; 2) Развеивание мифа о косметологии. Стилистику и детали обсудим в личке.
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт5 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать мессенджер для iOS и Windows Mobile. Основной функционал заключается в отправке аудио и текстовых сообщений и вложений, распознавание жестов, аудио и видеозвонки, взаимодействие с backend с использованием API. Дизайн разрабатывается нашим специалистомМобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен модуль для InstantCMS для удаленного управления контентом Android терминалов. Функции: - Администрирование терминалов (стоимость размещения и пр.) - Определять доступность терминалов - Удаленное размещение контента (загрузка файлов в директорию, создание набора правил отображения) - Управление клиентами - Отображение терминалов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ программист Oracle Java SE 5/6. Гражданство Казахстана обязательно.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Конфигурация НЕ типовая, версия 1C 8.2! Нужно сделать так, что бы при создании документа автоматически создавался акт об оказании услуг. Все дополнительные данные по почте.1С-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Выполнить разработку в соответствии с ТЗ в приложенииСистемное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется написать диплом до 28 мая 2012 в соответствии с методическими указаниями (оформление критично), и на основе отчета по преддипломной производственной практике. Тема диплома "Организация сбыта на ТОО "ТОО"".Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно разработать простое приложение для vk.com без использования технологии flash, т.к. предназначено оно будет для использования на устройствах ipad 2/Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Разработать программу на Си, выполняющую 8 заданий и имеющую интерфейс, обеспечивающий: 1) возможность выбора одного из заданий в интерактивном режиме; 2) возможность ввода входных данных из текстового файла; 3) возможность вывода результатов в текстовый файл. ВАЖНО! Составить блок-схему программы. В отчете по практике описать ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужны базы данных с каталогами автозапчастей (по оригиналу, TECDOC не нужен) + приложение для просмотра (php). Пишите предложения со списком доступных Вам каталогов, сроками и ценами!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад