trenkenshu

Есть сайт на Битрикс, недоделанный другими исполнителями(эх, фрилансеры). Нужно внести правки по коду,их не много. Требуется выполнить следующее: 1) поиск не работает по коду товара и по слову тоже не ищет 2) в корзину попадает товар совсем ...