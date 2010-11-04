trenkenshu

Есть сайт на Битрикс, недоделанный другими исполнителями(эх, фрилансеры). Нужно внести правки по коду,их не много. Требуется выполнить следующее: 1) поиск не работает по коду товара и по слову тоже не ищет 2) в корзину попадает товар совсем ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Уважаемые фрилансеры! Имеется сайт на Битриксе. Требуется натяжка шаблона и некоторые правки по коду (например, некорректно работает путь в каталоге). Макет предполагается для главной страницы, каталога, товара, страницы отдельного материала. Более точная информация - при ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $500
Имеется сайт на платформе netcat. Требуется обновить платформу и сверстать 3 внутренние страницы магазина. Плюс, написать импорт товаров из xls файлов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется реализовать модуль сортировки для virtuemart 1.1.5. Видимо, на ajax. Задача такая: нужно сделать сортировку товара одной или нескольких категорий по нескольким параметрам, вводимым пользователем (они берутся из текста описания товара). Плюс, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад