перевод текстов с/на англ.яз, финансы, бух.и налог.учет

Опыт работы:

Профессиональный опыт:

с 01.2012 до 09.2012: СЗ РДЖВ – филиал ОАО «РЖД» (г. Санкт-Петербург)

Должность: Ведущий экономист

Обязанности: Отнесение расходов по контроллинговым заказам согласно номенклатуре расходов ОАО «РЖД»; планирование и экономический анализ деятельности вокзалов; осуществление учета и контроля за ходом выполнения установленных плановых заданий, учет экономических показателей работы вокзалов; разработка мероприятий по повышению рентабельности работы вокзалов, экономии ресурсов; расчет экономической эффективности услуг, предоставляемых на вокзалах; составление калькуляций стоимости услуг, предоставляемых пассажирам; расчет возмещения эксплуатационных расходов арендаторами.

с 09.2009 до 10.2011: ОАО «Карельский мясокомбинат»; Планово-экономический отдел (г. Петрозаводск)

Должность: Экономист

Обязанности: проверка производственных отчетов, составление нормативных калькуляций, разработка технико-экономических нормативов материальных затрат для определения себестоимости продукции; расчет цен на выпускаемую продукцию; экономический анализ ассортимента продукции (порядка 150 наименований); разработка мероприятий по ликвидации убыточности; учет наличия оборотных средств на предприятии; экономический анализ работы отдельных подразделений предприятия и производственно-хозяйственной деятельности комбината в целом; анализ окупаемости собственной розничной сети; разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности производства и реализации; расчет заработной платы сотрудников согласно принятым положениям об оплате труда.

02.2009-05.2009 Карельский филиал ОАО «АльфаСтрахование» (г. Петрозаводск)

Должность: Практикант

Обязанности: Анализ деятельности, финансовой устойчивости, инвестиционной политики страховой компании; расчет эффективности вложения страховых резервов страховщика; изучение сущности имущественного страхования; страхования автогражданской ответственности; страхования от несчастных случаев и страхования выезжающих за границу; написание диплома на тему «Инвестиционная деятельность страховой компании в условиях финансового кризиса».

09.2008-12.2008 ООО «Энергоресурс-стэ» (г. Петрозаводск)

Должность: Экономист

Обязанности: Выполнение информационно-консультационных услуг по договору подряда: сбор и анализ информации по рынку электроэнергии; расчет и обоснование экономической части бизнес плана предприятия.

05.2008-06.2008 Карельское отделение № 8628 Сбербанка России; Отдел обслуживания корпоративных клиентов (г. Петрозаводск)

Должность: Практикант

Обязанности: Анализ деятельности банка и его структурных подразделений; анализ ликвидности банка; работа с депозитами клиентов; открытие, закрытие, ведение счетов.

Образование: Высшее

Учебное заведение, факультет, специальность: 2004-2009 Петрозаводский государственный университет; экономический факультет (дневное очное отделение); квалификация экономист, специализация «Финансы и кредит».

Дополнительное образование:

Название курса: Полный курс по профессии секретарь-референт

Учебное заведение: Госкомстат России, г. Петрозаводск.

Продолжительность: 200 часов. Дата окончания: 06.2004

Название курса: Экономические вопросы управления многоотраслевым холдингом (экономика транспортного предприятия; управление проектами; управление результативностью; контроллинг)

Учебное заведение: Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург.

Продолжительность: 640 часов. Дата окончания: 05.2012

Иностранные языки: Английский язык (уровень: разговорный).

Дополнения и комментарии:

Компьютерные навыки: ПК - опытный пользователь, MS Office (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook), 1С предприятие 7.7 и 8.2; 1С зарплата и управление персоналом 8.2; SAP Logon (ЕК АСУФР и ЕК АСУТР).