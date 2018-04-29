Опыт работы seo-оптимизатором более 5 - х лет

Что я могу Вам предложить:

- улучшение юзабилити сайта (интуитивно простые маршруты, работа с корзиной, улучшение визуальной составляющей сайта, отображение каталогов и карточки товара, работа с поисковыми фильтрами, поиск сервисов и удачных решений по юзабилити).

- работа с внутренними факторами

1) Подбор семантического ядра, на основе данных из Метрики, Директа, WordStat(а), незаменимый помощник KeyKollector

2) Первичный аудит сайта(Поисковой, технический, юзабилити) выявление узких мест, нахождение проблем и путей их преодоления

3) Внутренняя оптимизация сайта

4) Формирование ТЗ для программистов, верстальщиков

5) Работа с биржей etxt, составление грамотного техзадания копирайтерам

6) Анализ конкурентов, постоянный мониторинг ТОП-10

- работа с внутренними факторами

1) Работа с ссылочным фактором, владения биржами ссылок: GogetLinks, Miralinks, Sape, FeedSite

2) Публикация статей в тематических блогах и форумах

3) Создание и ведение контекстной рекламы (Яндекс, Google).

4) Работа с поведенческими факторами, увеличение трафика на сайте.

5) Работа с Я. Маркетом

и др.

Кроме того:

- Расчет бюджета и сроков.

- Мониторинг‚ аналитика, анализ и подготовка отчетов о проделанной работе

- Уверенное владение инструментами веб-аналитики : Яндекс Метрика, Google Analytics, LiveInternet

- Опыт успешного продвижения проектов в конкурентных тематиках.( стройка, мебельные магазины, продажа окон и дверей, продажа ПО и софта, магазины одежды, магазины автозапчастей и мн. др)

- Продвижение сайтов по трафику по большому ядру запросов.

- Работать одновременно с большим количеством проектов от 13

- Знание работы алгоритмов поисковых систем

- Много знаний в области таргетированной рекламы в контакте и facebook

- Есть опыт монетизации сайта и продвижения инфопорталов

- Поиск, найм и обучение персонала

Постоянно развиваюсь‚ ходя на семинары и тренинги (SEO-коучинг ; курсы от EMPO и мн.другое)‚ благодаря этому нахожусь в курсе последних событий в seo.

Некоторые результаты оптимизации и продвижения сайтов:

Сайт gerni.ru

Туры в эмираты- 4 место (Яндекс)

туры в оаэ -5 место (Яндекс)

отдых в оаэ - 4 место (Яндекс)

Туры в китай - 2 место(Яндекс)

Сайт 444444.pro Республика Карелия + Спб

купить шины - 1 место (Яндекс),

купить аккумулятор - 1 место (Яндекс)

купить диски - 7 место (Яндекс)

Сайт orgprint.ru Спб

ремонт принтеров hp - 5 место (Яндекс)

заправка картриджей brother - 6 место(Google)

заправка картриджей цена - 3 место(Google)

Сайт membranka.ru

снегоступы - 1 место

чехол для лыж - 3 место

снегоступы купить - 3 место

горнолыжные очки - 7 место

http://prntscr.com/afw08t

Большой опыт работы с трафиком используя различные методы привлечения ЦА.

Для работы необходимы FastTrast, KeyCollector, Fotoshop,Comparser

Работа со след.СSM: Joomla, WP, Битрикс, UMI, Ucoz

Умение создавать сайт на WP.

Умение работы с хостингом и покупкой доменных имен

Занимаюсь самообразованием в области seo, всегда стараюсь быть в курсе последних событий.