Опыт работы seo-оптимизатором более 5 - х лет
Что я могу Вам предложить:
- улучшение юзабилити сайта (интуитивно простые маршруты, работа с корзиной, улучшение визуальной составляющей сайта, отображение каталогов и карточки товара, работа с поисковыми фильтрами, поиск сервисов и удачных решений по юзабилити).
- работа с внутренними факторами
1) Подбор семантического ядра, на основе данных из Метрики, Директа, WordStat(а), незаменимый помощник KeyKollector
2) Первичный аудит сайта(Поисковой, технический, юзабилити) выявление узких мест, нахождение проблем и путей их преодоления
3) Внутренняя оптимизация сайта
4) Формирование ТЗ для программистов, верстальщиков
5) Работа с биржей etxt, составление грамотного техзадания копирайтерам
6) Анализ конкурентов, постоянный мониторинг ТОП-10
- работа с внутренними факторами
1) Работа с ссылочным фактором, владения биржами ссылок: GogetLinks, Miralinks, Sape, FeedSite
2) Публикация статей в тематических блогах и форумах
3) Создание и ведение контекстной рекламы (Яндекс, Google).
4) Работа с поведенческими факторами, увеличение трафика на сайте.
5) Работа с Я. Маркетом
и др.
Кроме того:
- Расчет бюджета и сроков.
- Мониторинг‚ аналитика, анализ и подготовка отчетов о проделанной работе
- Уверенное владение инструментами веб-аналитики : Яндекс Метрика, Google Analytics, LiveInternet
- Опыт успешного продвижения проектов в конкурентных тематиках.( стройка, мебельные магазины, продажа окон и дверей, продажа ПО и софта, магазины одежды, магазины автозапчастей и мн. др)
- Продвижение сайтов по трафику по большому ядру запросов.
- Работать одновременно с большим количеством проектов от 13
- Знание работы алгоритмов поисковых систем
- Много знаний в области таргетированной рекламы в контакте и facebook
- Есть опыт монетизации сайта и продвижения инфопорталов
- Поиск, найм и обучение персонала
Постоянно развиваюсь‚ ходя на семинары и тренинги (SEO-коучинг ; курсы от EMPO и мн.другое)‚ благодаря этому нахожусь в курсе последних событий в seo.
Некоторые результаты оптимизации и продвижения сайтов:
Сайт gerni.ru
Туры в эмираты- 4 место (Яндекс)
туры в оаэ -5 место (Яндекс)
отдых в оаэ - 4 место (Яндекс)
Туры в китай - 2 место(Яндекс)
Сайт 444444.pro Республика Карелия + Спб
купить шины - 1 место (Яндекс),
купить аккумулятор - 1 место (Яндекс)
купить диски - 7 место (Яндекс)
Сайт orgprint.ru Спб
ремонт принтеров hp - 5 место (Яндекс)
заправка картриджей brother - 6 место(Google)
заправка картриджей цена - 3 место(Google)
Сайт membranka.ru
снегоступы - 1 место
чехол для лыж - 3 место
снегоступы купить - 3 место
горнолыжные очки - 7 место
Большой опыт работы с трафиком используя различные методы привлечения ЦА.
Для работы необходимы FastTrast, KeyCollector, Fotoshop,Comparser
Работа со след.СSM: Joomla, WP, Битрикс, UMI, Ucoz
Умение создавать сайт на WP.
Умение работы с хостингом и покупкой доменных имен
Занимаюсь самообразованием в области seo, всегда стараюсь быть в курсе последних событий.