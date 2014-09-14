Создание сайтов любой сложности и их продвижение
Контакты:
телефон: +7 (921) 1045664
skype: chronos2live
почта: [email protected]
Делаю:
‹•›Индивидуальный дизайн PSD, Верстка, Логотип, баннеры.
‹•›Создание сайтов любой сложности, Сайт под ключ, Программирование (Самопис, Bitrix, Drupal, Yii, Shop-Script, CsCart, OpenCart и др.), только с нуля, а также любые виды доработок на движке Bitrix, Ios и Android приложения
‹•›Продвижение сайтов, smm, smo.
‹•› Контекстная реклама Яндекс-директ и ГуглЭдвордс
Стоимость, условия и сроки работы обговариваются индивидуально.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Внедрение системы поиска Sphinx108 просмотров
- Запуск контекстной рекламной кампании108 просмотров
- Сео аудит, анализ поисковой системы113 просмотров