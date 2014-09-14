Создание сайтов любой сложности и их продвижение

Контакты:

телефон: +7 (921) 1045664

skype: chronos2live

почта: [email protected]

Делаю:

‹•›Индивидуальный дизайн PSD, Верстка, Логотип, баннеры.

‹•›Создание сайтов любой сложности, Сайт под ключ, Программирование (Самопис, Bitrix, Drupal, Yii, Shop-Script, CsCart, OpenCart и др.), только с нуля, а также любые виды доработок на движке Bitrix, Ios и Android приложения

‹•›Продвижение сайтов, smm, smo.

‹•› Контекстная реклама Яндекс-директ и ГуглЭдвордс

Стоимость, условия и сроки работы обговариваются индивидуально.