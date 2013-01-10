Исполнитель сделал главную страницу, получил предоплату и пропал. Второстепенные страницы сделаны совершенно не по макету. Жалко потерянное время. Сотрудничество оставило негативное впечатление - постоянно приходилось "тыкать" в мелкие детали, которых быть не должно, если просто посмотреть в предоставленный макет. Если вам ценно ваше время, не рекомендую выбирать Константина в качестве Исполнителя. ЗЫЖ претензий по деньгам не имею, тк главную страницу с грехом пополам, Константин все же сделал, хотя и не в заявленные сроки.