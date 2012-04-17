Копирайтер, контент-менеджер

599 127 398 на Аське или Vadimpetrich на Скайпе

=== Анкетные данные ===

Петриченко Вадим Владимирович, 1954 г.р., инженер-механик. Николаевский кораблестроительный институт - судовые двигатели внутреннего сгорания - 1979г. Женат, сын 1978 и дочь 1986 г.р. Госслужащий 7 ранга. Член Украинской ассоциации менеджмент-консультантов.

=== Трудовая деятельность ===

1979-1985 ПО"Заря": мастер, инженер-программист, рук. группы отд. АСУП.

1985-1989 Черноморский филиал ЦНИИ"Центр": ведущ. инж.-программист.

1989-1991 Главное планово-экономическое управление облисполкома: руководитель группы автоматизации плановых расчетов.

1991-1992 Николаевский горисполком: советник по вопросам управления и автоматизации.

1992-1993 Южная товарная биржа: начальник отдела автоматизации; МП"Интер-Фосстис": зам.директора по автоматизации.

1993-1995г. - ПО"Заря" , зам.начальника ОАСУП по разработкам.

1995-1998 - зав. информационно-аналитическим отделом Николаевской областной госадминистрации, уполномоченный Национального агентства по вопросам информатизации в Николаевской области.

С декабря 1998 зам.директора ЧП ФризЭкспресс, с марта 2000 - директор.

С мая 2001 года – независимый консультант, работа с ООО «Артель», Николаевским бизнес центром, Саммит-Николаев, ТД Александер, другими малыми предприятиями различных отраслей.

Апрель 2002 - сентябрь 2003: менеджер ТМ автосалона (Peugeot, Volkswagen, FIAT) - ООО Автомир, НХРП АвтоЗАЗ.

С сентября 2003 по июль 2004 референт ЧПКП Ликом.

С августа 2004 по август 2005 - консультационные проекты в сети СтеллаТрейд (бытовая химия).

С сентября 2005 - координатор проекта "Регион" Украинской ассоциации менеджмент-консультантов.

С сентября 2006 по март 2011 - заместитель директора дистрибуторской компании.

С 2009 частично, с апреля 2011 полностью – копирайтер, контент-менеджер на Адвего, ЕТекст, ФриЛанс, ВебЛанс.

=== Квалификационная характеристика ===

Работал преподавателем учебных курсов информатики: с 1988 по 1991 - на кафедре экономики ИПК Минсудпрома, с 1993 по 1995 - на кафедре информационных технологий Национального университета кораблестроения, с 1997 - в Школе прессы и телевидения. С 1994 по 1995 в МП"Культура-Экология-Техника" преподавал курсу "Менеджмент" по программе украинско-финского института менеджмента. В 2005 преподавал курс "Менеджмент и маркетинг" на курсах повышения квалификации КА "Прометей".

Посетил лаборатории IBM в ФРГ, немецкие предприятия, разрабатывающие и использующие передовые формы организации управления на базе современных информационных технологий (в т.ч. SAP).

С начала 1995г сотрудничал в издании еженедельника "Компьютер Юга", с марта - в качестве редактора. В 1998г вел компьютерную рубрику в газете "Норма". Подготовил к печати брошюры по вопросам применения компьютеров в автоматизации управления, а также менеджмента в области малого бизнеса. Готовил публикации для центральных и местных средств массовой информации. Участвовал в разработке и реализации рекламно-маркетинговых программ малых предприятий.

Выполнял различные работы по направлению Копирайт, участвовал в разработке руководств пользователя (он-лайн и PDF). Знаком с тематикой QA и Usability.

Опыт работы с Битрикс, SiteBerry, Joomla, ShopCMS, оригинальными CMS. В части организации - с 1C: Корпоративный портал и Teamer. Знаком по документации с NetCat, UMI. Оценка времени начального освоения конкретной CMS на демо-сайте – один день. Оплата по договоренности.

===

Телефон: +38 068 272-47-56 E:Mail [email protected]

Форумы: http://www.free-lance.ru/commune/?id=1264

Портфолио на контент-биржах ЕТекст:

https://www.etxt.ru/admin.php?mod=user&lib=users&act=profile&id=39188&id_group=2#portfolio;

http://www.free-lance.ru/users/vadimpetr/portfolio/