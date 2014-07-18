valentin_1972

Лазарев valentin_1972

 
51 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Перевод текстов сайта

    $100

    Нужно грамотно перевести с русского на английский тексты сайта рекламного агенства. Стоимость $4 за 1000 знбп

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $600

    Нужен опытный веб-дизайнер для постоянной работы в офисе. Требования к кандидатам и основыне обязанности указаны в прилагающемся файле.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение для интернет-магазина

    Приложение на 4-5 экранов для смартфонов на платформах Android (версии 2.3.7 и выше) и iOS (версии 5.0. и выше) с отдельной админкой. Задача приложения: информирование потенциальных покупателей интернет-магазина с использованием технологии push-уведомлений о новостях, ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка html-страниц сайта

    $250

    Сверстать по Техническому Заданию (БЕЗ PSD-ШАБЛОНОВ) внутренние html-страницы сайта на базе имеющегося html-шаблона (главную страницу верстать не надо). Базовый шаблон на Bootstrap2, но со своими нюансами. Оптимально будет эти нюансы убрать, оставив чистый Bootstrap. Новые стили ...

    JavascriptHTMLBootstrap
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
annie_st
Анна 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
24 дня назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Перевод текстов сайта
Спасибо большое Валентину за интересный проект по переводу текстов рекламной тематики! Рекомендую Валентина всем фрилансерам как очень ответственного заказчика!
В исполнители Анну выбирали из многих кандидатов, и не пожалели. Переводы текстов рекламной тематики сделала грамотно. И что особенно порадовало – даже раньше оговоренного срока. По поводу коммуникаций тоже никаких нареканий – не приходилось ждать ответа по полдня. Словом, всё быстро, четко, качественно. Спасибо Анне за работу! Рекомендуем.
Ответный отзыв
dajver
Глеб 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$600
10 баллов
9 лет назад
Мобильное приложение для интернет-магазина
Хороший заказчик, задачи описывал понятно и доступно. Сразу же получив демо версию приложения перевёл часть суммы. Никаких "а сделайте пожалуйста так", а потом - "я передумал сделайте по другому" и так далее... Все чётко и ясно. Рекомендую к сотрудничеству!
В целом, было приятно работать с Глебом. Замечаний к работе не было, все далалось довольно быстро и в оговоренный срок. Надо только максимально четко и полно прописыват задачи. Впрочем, это справедливо всегда и для всех. Все усные договоренности четко соблюдались. Так что доверея заслуживает. Рекомендую Глеба другим заказчикам.
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