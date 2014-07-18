valentin_1972

В целом, было приятно работать с Глебом. Замечаний к работе не было, все далалось довольно быстро и в оговоренный срок. Надо только максимально четко и полно прописыват задачи. Впрочем, это справедливо всегда и для всех. Все усные договоренности четко соблюдались. Так что доверея заслуживает. Рекомендую Глеба другим заказчикам.