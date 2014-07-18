valentin_1972

Необходимо выполнить все рекомендации Google для повышения скорости загрузки сайтов: https://moebel4me.com и https://woodstore.ch
- Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно грамотно перевести с русского на английский тексты сайта рекламного агенства. Стоимость $4 за 1000 знбпПереводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $600
Нужен опытный веб-дизайнер для постоянной работы в офисе. Требования к кандидатам и основыне обязанности указаны в прилагающемся файле.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Приложение на 4-5 экранов для смартфонов на платформах Android (версии 2.3.7 и выше) и iOS (версии 5.0. и выше) с отдельной админкой. Задача приложения: информирование потенциальных покупателей интернет-магазина с использованием технологии push-уведомлений о новостях, ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Сверстать по Техническому Заданию (БЕЗ PSD-ШАБЛОНОВ) внутренние html-страницы сайта на базе имеющегося html-шаблона (главную страницу верстать не надо). Базовый шаблон на Bootstrap2, но со своими нюансами. Оптимально будет эти нюансы убрать, оставив чистый Bootstrap. Новые стили ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад