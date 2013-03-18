vdio

Вячеслав vdio

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
$250
10 баллов
11 лет назад
Каталог праздничных услуг Evenity
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству)
Работа сделана хорошо. Последующие пожелания были учтены
Ответный отзыв
sastra
Сергей 
43 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов(-1)
$200
10 баллов
11 лет назад
Интегрировать в Zend Framework сайт PHPBB форум
Рекомендую!
работа выполнена. замечания учтены
Ответный отзыв
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Сверстать небольшую страницу.
Сотрудничеством с Вячеславом доволен на все 100%. Четка поставленная задача, человек четко излагает свои мысли и пожелания. Быстрая оплата. Крайне рекомендую, как честного заказчика, который ставит четко задачи
Сделано хорошо и быстро. Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
VTory
32 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта каталога услуг
Большое спасибо за интересный проект!Понятное и подробное ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Что еще нужно для хорошего сотрудничества) Рекомендую Вячеслава как ответственного заказчика!
Был создан удобный современный дизайн, всё выполнено качественно и в сроки. Процессом работы и результатами очень довольны.В дальнейшем будем обращаться, что и другим рекомендуем.
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