Сделать картинку-логотип для сайта театра огня. Есть пример картинки от основы дизайна, надо что-то подобное по цветам, красиво вписывающееся в интерфейс и совпадающее по размеру Образец в вложении. Ссылка на интерфейс сайта ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть небольшой сайт на Zend Framework Требуется поставить рядом phpbb форум и сделать общую авторизацию + тестовый модуль с формой логина и сообщением "hello authorized user" при успехе входа. регистрация на стороне сайта. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется сверcтать небольшую страницу. Страница во вложенииHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Главная, страница списка,страница карточки объектов, личный кабинет и другое по мелочи Примеры страниц:HTML-верстка31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется создать дизайн сайта, хранящего каталог услуг. Стиль, подобно внутренним страницам enter.ru (с другими цветами соотвественно). Около 10 страниц: главная, список, несколько видов карточек объектов, простой личный кабинет и другое по мелочи. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Необходимо сверстать главную и внутренние страницы сайта в соответствии с макетом.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
11 лет назад
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
Работа сделана хорошо. Последующие пожелания были учтены
$200
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
работа выполнена. замечания учтены
$40
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством с Вячеславом доволен на все 100%. Четка поставленная задача, человек четко излагает свои мысли и пожелания. Быстрая оплата. Крайне рекомендую, как честного заказчика, который ставит четко задачи
Ответный отзыв
Сделано хорошо и быстро. Сотрудничеством доволен
$250
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо за интересный проект!Понятное и подробное ТЗ, своевременная оплата и приятное общение. Что еще нужно для хорошего сотрудничества) Рекомендую Вячеслава как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
Был создан удобный современный дизайн, всё выполнено качественно и в сроки. Процессом работы и результатами очень довольны.В дальнейшем будем обращаться, что и другим рекомендуем.