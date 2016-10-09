Нужно сделать адаптивную верстку из представленного макета вpsd (сайт с кулинарнымирецептами)Верстка должна быть такая, чтоб ее потом можно было натянутьна движок DLE[list] [*]Верстка кросбраузерная, должна полностью соответствовать дизайну в последних ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно адаптировать RSS для Яндекс Дзен для dle 11.1 с UTM-метками, категорией и другими требованиями яндекса https://yandex.ru/support/zen/publishers/rss.html Напишите ваши цены и сроки.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
[b]статья[/b] [b]Как хранить морковь в квартире (домашних условиях)[/b] Объем 5000*40=200/65=3,1 долл. Ключевики как хранить морковь в домашних условиях зимой как хранить морковь в квартире хранение моркови в пакетах на зиму домашнее хранение моркови лучшие сорта моркови для хранения на зиму при какой температуре хранить ...Копирайтингнет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте друзья. Ищу хорошего и ответственного копирайтера для написания статей на тему домашнее хозяйство, сейчас есть заказы на тему хранения продуктов. Оплата 40-50 руб за 1000 знаков без пробелов. Статьи структурированные, информативные, есть несколько ключей по теме. Размер статьи ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад