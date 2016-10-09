veresna

Наталья veresna

 
48 летУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка html+css

    Нужно сделать адаптивную верстку из представленного макета вpsd (сайт с кулинарнымирецептами)Верстка должна быть такая, чтоб ее потом можно было натянутьна движок DLE[list] [*]Верстка кросбраузерная, должна полностью соответствовать дизайну в последних ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • RSS для Яндекс Дзен - DLE

    Нужно адаптировать RSS для Яндекс Дзен для dle 11.1 с UTM-метками, категорией и другими требованиями яндекса https://yandex.ru/support/zen/publishers/rss.html Напишите ваши цены и сроки.

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья :сохранить морковь

    $3

    [b]статья[/b] [b]Как хранить морковь в квартире (домашних условиях)[/b] Объем 5000*40=200/65=3,1 долл.   Ключевики как хранить морковь в домашних условиях зимой как хранить морковь в квартире хранение моркови в пакетах на зиму домашнее хранение моркови лучшие сорта моркови для хранения на зиму при какой температуре хранить ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен копирайтер (рерайтер) тема - дом и хозяйство

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего и ответственного копирайтера для написания статей на тему домашнее хозяйство, сейчас есть заказы на тему хранения продуктов. Оплата 40-50 руб за 1000 знаков без пробелов. Статьи структурированные, информативные, есть несколько ключей по теме. Размер статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
4 года назад
Верстка html+css
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата.
Спасибо за хорошую верстку, работа выполнена быстро. Правки и корректировки внесены без проблем.
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