Нужно сделать адаптивную верстку из представленного макета вpsd (сайт с кулинарнымирецептами)Верстка должна быть такая, чтоб ее потом можно было натянутьна движок DLE[list] [*]Верстка кросбраузерная, должна полностью соответствовать дизайну в последних ...