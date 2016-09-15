Статья :сохранить морковь

Добрый день! Необходима статья для англоязычного сайта. Язык написания: английский Тематика: веб дизайн, темплейты Основные требования к тексту: читаемость, информативность, грамотное структурирование, знание тематики. Пожалуйста укажите: -стоимость написания 1000 знаков б/п -примеры работ, лучше по тематике
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статья
Как хранить морковь в квартире (домашних условиях)
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Написать введение – в нем кратко о морковке и ее хранении в квартире, а также о том где еще можно хранить морковь. Но акцент статьи именно на хранении в квартире.
Описать варианты хранения в квартире.
Где в квартире можно ее хранить на зиму.
Написать в чем хранить - ящики, контейнеры и коробки, какие можно купить, как их выбрать или кратко как сделать.
Температура хранения. Мыть или не мыть ее, о подготовке к хранению.
Можно или нет хранить морковь на балконе и как. О хранении в пакетах.
Как выбрать ту морковь, которая будет хорошо храниться всю зиму – сорта и какой она должна быть.
Почему морковь чернеет внутри/зеленеет и другие проблемы при хранении, можно ли этого избежать и как.
Как избежать порчи, гнили, чтоб она не становилась вялой.
Структура и содержание статьи
- Использовать подзаголовки. Там где возможно использовать маркированные или нумерованные
списки.
- Помимо стандартных подзаголовков по возможности писать подзаголовки по типу - советы,
- Не использовать информацию с сайтов, находящихся на первой странице в результатах выдачи
- Статья должна быть достоверной, информативной и содержать как можно меньше пустых слов и
- Если вы делаете рерайт, то указывайте источники информации в виде конкретных адресов веб
- Уникальность мининум 95%.
- Сдавать в ворде.
Важно, На заметку и другие.
по заданным ключевым словам в поисковых системах. Но какие-то идеи
посмотреть у них можно, просто сам текст для рерайта брать в других
источниках.
воды.
страниц.
1. Первый ключ написать в первой части текста недалеко от введения или в введении.
2. Ключи можно разделять знаками препинания, предлогами,склонять по падежам, менять немного слова местами (касается длинных ключей),
т.е. писать так чтоб текст смотрелся органично. Не писать ключ в скобках.
3. Ключевики выделяем жирным шрифтом или другим цветом.Можно использовать ключ в подзаголовке (не в названии статьи).
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