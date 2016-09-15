Статья :сохранить морковь

статья

Как хранить морковь в квартире (домашних условиях)

Объем 5000*40=200/65=3,1 долл.

Ключевики

как хранить морковь в домашних условиях зимой

как хранить морковь в квартире

хранение моркови в пакетах на зиму

домашнее хранение моркови

лучшие сорта моркови для хранения на зиму

при какой температуре хранить морковь

мыть ли морковь перед хранением

правильно

способ

подготовить

Написать введение – в нем кратко о морковке и ее хранении в квартире, а также о том где еще можно хранить морковь. Но акцент статьи именно на хранении в квартире.

Описать варианты хранения в квартире.

Где в квартире можно ее хранить на зиму.

Написать в чем хранить - ящики, контейнеры и коробки, какие можно купить, как их выбрать или кратко как сделать.

Температура хранения. Мыть или не мыть ее, о подготовке к хранению.

Можно или нет хранить морковь на балконе и как. О хранении в пакетах.

Как выбрать ту морковь, которая будет хорошо храниться всю зиму – сорта и какой она должна быть.

Почему морковь чернеет внутри/зеленеет и другие проблемы при хранении, можно ли этого избежать и как.

Как избежать порчи, гнили, чтоб она не становилась вялой.

Структура и содержание статьи

Использовать подзаголовки. Там где возможно использовать маркированные или нумерованные списки.

Помимо стандартных подзаголовков по возможности писать подзаголовки по типу - советы,

Важно, На заметку и другие. Не использовать информацию с сайтов, находящихся на первой странице в результатах выдачи

по заданным ключевым словам в поисковых системах. Но какие-то идеи посмотреть у них можно, просто сам текст для рерайта брать в других источниках. Статья должна быть достоверной, информативной и содержать как можно меньше пустых слов и

воды. Если вы делаете рерайт, то указывайте источники информации в виде конкретных адресов веб

страниц. Уникальность мининум 95%.

Сдавать в ворде.

Ключевики

1. Первый ключ написать в первой части текста недалеко от введения или в введении.

2. Ключи можно разделять знаками препинания, предлогами,склонять по падежам, менять немного слова местами (касается длинных ключей),

т.е. писать так чтоб текст смотрелся органично. Не писать ключ в скобках.

3. Ключевики выделяем жирным шрифтом или другим цветом.Можно использовать ключ в подзаголовке (не в названии статьи).