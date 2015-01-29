vicval

Виктор vicval

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фон для коммерческого предложения

    Добрый день. Нужно разработать фон (нижний слой) для коммерческого предложения для СРМБитрикс24 800Х1120 px. Целевая аудитория - технические руководители/инженеры/механики автотранспортных предприятий (возможно водители) Москвы и Московской области. КП сочетается со стилистикой сайта (желательно, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Drupal - установкам настройка модулей, css

    Добрый день. Есть старый сайт с самописной cms и новый на Друпале с дизайном и версткой. Тематика - информация и обучение/семинары. Нужно перенести информацию со старого сайта на новый, на новом сделать адаптивный дизайн, ...

    CSSDrupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать сайт без содержания на opencard

    Добрый день. Необходимо сделать шаблон на opencard максимально близкий к исходному примеру. Меню и расположение в шапке как в оригинале, содержание и категории другие. Наполнение не требуется, будет сделано заказчиком самостоятельно.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на Opencard

    Добрый день. Есть заготовка сайта А Opencard + бесплатный шаблон с утвержденными категориями и меню. Необходимо сделать "Как на сайте Б" шрифты, кнопки, расположение в заголовке лого, поиска, вход в личный кабинет, корзину и т.д. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад