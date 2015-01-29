Добрый день. Нужно разработать фон (нижний слой) для коммерческого предложения для СРМБитрикс24 800Х1120 px. Целевая аудитория - технические руководители/инженеры/механики автотранспортных предприятий (возможно водители) Москвы и Московской области. КП сочетается со стилистикой сайта (желательно, ...
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- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть старый сайт с самописной cms и новый на Друпале с дизайном и версткой. Тематика - информация и обучение/семинары. Нужно перенести информацию со старого сайта на новый, на новом сделать адаптивный дизайн, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать шаблон на opencard максимально близкий к исходному примеру. Меню и расположение в шапке как в оригинале, содержание и категории другие. Наполнение не требуется, будет сделано заказчиком самостоятельно.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть заготовка сайта А Opencard + бесплатный шаблон с утвержденными категориями и меню. Необходимо сделать "Как на сайте Б" шрифты, кнопки, расположение в заголовке лого, поиска, вход в личный кабинет, корзину и т.д. ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад