В связи с исчезновением исполнителя, повторно. Сайт www.crutchfield.com из России недоступен, на нем есть база совместимости автомобильной акустики по маркам. моделям и годам выпуска авто. Надо скачать базу, переконвертировать и прикрутить к сайту ...