Флеш баннер 200x300 до 25 КБ + картинка-заглушка в формате GIF, JPEG или PNG. требования к материалам : http://advertising.yandex.ru/requirement/media/fla... Тема баннера в приложении, форма оплаты на выбор исполнителя.
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Баннеры11 заявокЗакрыт14 лет назад
В связи с исчезновением исполнителя, повторно. Сайт www.crutchfield.com из России недоступен, на нем есть база совместимости автомобильной акустики по маркам. моделям и годам выпуска авто. Надо скачать базу, переконвертировать и прикрутить к сайту ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Надо перенести сайт http://www.royerlabs.com и прикрутить CMSСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Придумать и отрисовать 5 Flash баннеров - реклама портативных навигаторов. Один общий по бренду и 4 товарных. Требования : Размер 200Х300, 25 КБ Формат - SWF, а также картинка-заглушка ...Баннеры9 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо прикрутить дизайн к CMS joomla, разделы : каталог товаров,новости, публикации и интернет магазин. Предлагайте свою цену за эту работу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Joomla
Заказчик с четкими требованиями и пониманием дела! Приятно было сотрудничать!
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