videovox

Владимир videovox

 
62 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$149
10 баллов
14 лет назад
Необходимо прикрутить дизайн к CMS joomla
Joomla
Заказчик с четкими требованиями и пониманием дела! Приятно было сотрудничать!
Отлично справился с заданием, сделал все отлично, оперативно и качественно. Учел все замечания и пожелания. Приятно работать с профессионалами такого уровня.
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