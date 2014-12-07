Качественные авторские тексты!

Обширный практический опыт в сфере написания уникального и оптимизированного контента, продающих и информационных текстов различной тематики.

Должностные обязанности:

- создание креативных текстов,

- составление описаний товаров и услуг,

- написание статей для сайтов различной тематики,

- написание SEO статей для сайтов,

- написание информационных и рекламных текстов,

- проверка всех текстов на уникальность и редактура,

- написание слоганов и продающих текстов,

- подготовка изображений к размещению на сайте.

Портфолио

Мои проекты:

Freelance Copywriter FreeLance

Март 2009 г. – Текущая (5 лет 8 месяцев)Обширный практический опыт в сфере написания уникального и оптимизированного контента, продающих и информационных текстов различной тематики.

Должностные обязанности:

- создание креативных текстов,

- составление описаний товаров и услуг,

- написание статей для сайтов различной тематики,

- написание SEO статей для сайтов,

- написание информационных и рекламных текстов,

- проверка всех текстов на уникальность и редактура,

- написание слоганов и продающих текстов,

- подготовка изображений к размещению на сайте.

Мои проекты:

Агрегатор скидок Рычаг. Декабрь 2012 г.-сентябрь 2014 г.

- Написание статей на продвижение с ключами.

- Написание новых акций и описания компаний.

- Написание текстов для страницы "Афиша".

- Наполнение сообществ в соцсетях полезной информацией.

- Работа с ЦА посредством соцсетей.

Интернет-магазин постельного белья Гестия. Март 2009 г.- настоящее время

Написание SEO адаптированных текстов, написание текстов для сайта.

АН Мегаполис-Сервис Июль 2012 г.-настоящее время.

Написание SEO адаптированных текстов для продвижения основного сайта и сайтов-спутников, рерайт пресс-релизов и новостей, тексты для наполнения партнерских сайтов.

Студия FDS Сентябрь 2012 г. – Май 2014 г.

Написание текстов для сайтов различных тематик, написание новостей, написание описаний разделов сайта студии.

Copywriter + SMM маркетолог TurboSMS Январь 2014 г. – Апрель 2014 г. (4 месяца)Kharkov-

- Наполнение тематическим и полезным контентом групп в социальных сетях.

- Редактура всех текстов сайта и перевод на украинский язык.

- Настройка профилей, групп и страниц компании в социальных сетях.

- Написание статей на продвижение с ключами.

- Написание текстов к видеороликам.

- Написание тематических новостей на сайт.

- Разработка рекламной стратегии развития и составление контент-плана на неделю/месяц.

- Работа с ЦА посредством соцсетей.

- Сегментирование ЦА.

Копирайтер удаленно Conformato.com сентябрь 2014 – настоящее время

- Написание информационных текстов для сайтов

- Текстовое описание видеоролика онлайн конференции

Менеджер по рекламе, корректор, редактор

Информационно-издательская фирма «НТМТ»,

Сентябрь 2010 г. – Декабрь 2013 г. (3 года 4 месяца)Kharkkov

Должностные обязанности:

- ведение офисной документации,

- подготовка и организация рекламных компаний,

- разработка и предпечатная подготовка макетов,

- организация и проведение выставок,

- подготовка текстов коммерческих предложений и писем для рассылки,

- корректура и редактирование авторских текстов для печатных изданий различ-ной направленности,

- работа с авторами,

- создание рекламных концепций и текстов,

- подготовка и написание текстов для рекламных листовок и брошюр,

- сбор и структурирование информации,

- создание БД потенциальных клиентов.