Обширный практический опыт в сфере написания уникального и оптимизированного контента, продающих и информационных текстов различной тематики.
Должностные обязанности:
- создание креативных текстов,
- составление описаний товаров и услуг,
- написание статей для сайтов различной тематики,
- написание SEO статей для сайтов,
- написание информационных и рекламных текстов,
- проверка всех текстов на уникальность и редактура,
- написание слоганов и продающих текстов,
- подготовка изображений к размещению на сайте.
Мои проекты:
Freelance Copywriter FreeLance
Март 2009 г. – Текущая (5 лет 8 месяцев)Обширный практический опыт в сфере написания уникального и оптимизированного контента, продающих и информационных текстов различной тематики.
Должностные обязанности:
- создание креативных текстов,
- составление описаний товаров и услуг,
- написание статей для сайтов различной тематики,
- написание SEO статей для сайтов,
- написание информационных и рекламных текстов,
- проверка всех текстов на уникальность и редактура,
- написание слоганов и продающих текстов,
- подготовка изображений к размещению на сайте.
Мои проекты:
Агрегатор скидок Рычаг. Декабрь 2012 г.-сентябрь 2014 г.
- Написание статей на продвижение с ключами.
- Написание новых акций и описания компаний.
- Написание текстов для страницы "Афиша".
- Наполнение сообществ в соцсетях полезной информацией.
- Работа с ЦА посредством соцсетей.
Интернет-магазин постельного белья Гестия. Март 2009 г.- настоящее время
Написание SEO адаптированных текстов, написание текстов для сайта.
АН Мегаполис-Сервис Июль 2012 г.-настоящее время.
Написание SEO адаптированных текстов для продвижения основного сайта и сайтов-спутников, рерайт пресс-релизов и новостей, тексты для наполнения партнерских сайтов.
Студия FDS Сентябрь 2012 г. – Май 2014 г.
Написание текстов для сайтов различных тематик, написание новостей, написание описаний разделов сайта студии.
Copywriter + SMM маркетолог TurboSMS Январь 2014 г. – Апрель 2014 г. (4 месяца)Kharkov-
- Наполнение тематическим и полезным контентом групп в социальных сетях.
- Редактура всех текстов сайта и перевод на украинский язык.
- Настройка профилей, групп и страниц компании в социальных сетях.
- Написание статей на продвижение с ключами.
- Написание текстов к видеороликам.
- Написание тематических новостей на сайт.
- Разработка рекламной стратегии развития и составление контент-плана на неделю/месяц.
- Работа с ЦА посредством соцсетей.
- Сегментирование ЦА.
Копирайтер удаленно Conformato.com сентябрь 2014 – настоящее время
- Написание информационных текстов для сайтов
- Текстовое описание видеоролика онлайн конференции
Менеджер по рекламе, корректор, редактор
Информационно-издательская фирма «НТМТ»,
Сентябрь 2010 г. – Декабрь 2013 г. (3 года 4 месяца)Kharkkov
Должностные обязанности:
- ведение офисной документации,
- подготовка и организация рекламных компаний,
- разработка и предпечатная подготовка макетов,
- организация и проведение выставок,
- подготовка текстов коммерческих предложений и писем для рассылки,
- корректура и редактирование авторских текстов для печатных изданий различ-ной направленности,
- работа с авторами,
- создание рекламных концепций и текстов,
- подготовка и написание текстов для рекламных листовок и брошюр,
- сбор и структурирование информации,
- создание БД потенциальных клиентов.