vikksmxa

Вікторія Сорока vikksmxa

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графічний дизайн, 3D графіка

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

Володію сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації.

Працюю з комп’ютерною растровою, векторною графікою у програмах Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesign.

ОСВІТА ВСП "Львівський поліграфічний фаховий коледж УАД"

СТУДЕНТКА 4-ГО КУРСУ ЦИФРОВІ ДОДРУКАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МУЛЬТИМЕДІА

Портфолио

3D-графика
нет отзывов
$5/час
от $5от 4 дней
#396
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5от 4 дней
#420