Графічний дизайн, 3D графіка
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Володію сучасними інформаційними технологіями обробки текстової, графічної, аудіо- та відеоінформації.
Працюю з комп’ютерною растровою, векторною графікою у програмах Photoshop, Illustrator, CorelDraw, InDesign.
ОСВІТА ВСП "Львівський поліграфічний фаховий коледж УАД"
СТУДЕНТКА 4-ГО КУРСУ ЦИФРОВІ ДОДРУКАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МУЛЬТИМЕДІА
Портфолио
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3D-графика
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$5/час
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Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5от 4 дней
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