viper710

Сергей Чуб viper710

 
42 годаРоссия/Ейск
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • WebAsyst 8 поправить плагин

    Необходимо поправить плагин в WebAsyst 8, а конкретно либо его настройку либо конфигурацию сервера. в режиме отладки выдает след. сообщение: Page not foundcode 404 ## wa-system/config/waAppConfig.class.php(1017) #0 wa-system/controller/waFrontController.class.php(67): waAppConfig-&gt;throwFrontControllerDispatchException() #1 wa-system/controller/waDispatch.class.php(157): waFrontController-&gt;dispatch() #2 wa-system/controller/waDispatch.class.php(32): waDispatch-&gt;dispatchBackend('webasyst/shop/:...') #3 wa-system/waSystem.class.php(599): waDispatch-&gt;dispatch() #4 index.php(7): waSystem-&gt;dispatch() #5 {main} GET[ ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Переделка шаблона

    Нужно переделать шаблон для joomla 2.5.6 с версии 1.5. Шаблон выполнен в программе Artisteer. Указывайте сроки и стоимость

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 модуля для ДЛЕ

    Нужно сделать 2 модуля для DLE ТЗ: Календарь. 1. Вставляется в пост. 2. календарь в виде таблицы, где администратор может в админке сделать следующее: а. Стандартный фон календаря белый б. При нажатии в админке на какое либо ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка PHP PRO BID

    $100

    Требуется доработка аукциона на базе PHP PRO BID. Из доработок: 1.Необходимо сделать, чтобы ставки можно было как повышать, так и понижать. 2.необходимо доработать описание лотов при добавлении. Есть еще мелкие задания. Просьба сообщать в личку цену и сроки.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание Сео-статей

    Необходимо написать статьи с включением ключевых слов (длина текста и количество слов указано будет в зависимости от кея).

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка флеш

    Нужно доработать флеш шапку, а именно увеличить в 2-х местах квадраты, т.к. не влезает текст и проставить ссылки. Работа не большая, мастеру минут на 10. Предлагайте цену в личку Требования: 1.Нужно сегодня

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Натянуть шаблон + верстка для WebAsyst Shop-Script

    Нужно натянуть шаблон на WebAsyst Shop-Script.Есть psd,html файлы. Требования: 1. Минимум кода при верстке. 2. Максимум кроссобраузерности. Стоимость до 100$,срок 2-3 дня Предложения просьба оставлять здесь.

    HTMLWebasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
varfolomejev
Игорь 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
WordPress доработка
Знает чего хочет, можно обсудить тонкости, предложить свои варианты решения. Всегда готов на компромисс + хороший человек. Рекомендую
Работа выполнена в срок, плюс к оговоренному объему получил дополнительный функционал. При общении с исполнителем сразу выясняются тонкости задачи, причем многое предложено им самим. Рекомендую, приятный и исполнительный человек.
Ответный отзыв
sdaccent
Юрий 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Доработка ADSManager
Осталось положительное мнение.
Выполнено быстро и недорого. Рекомендую
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработка флеш
Четкое ТЗ, рабочие материалы и своевременная оплата характеризуют Сергея как отличного работодателя! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Работа выполнена за 1,5 часа, причем основное время занимало обсуждение. Качество исполнения высокое, исполнитель-мастер своего дела, рекомендую для заказа работ у него.
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ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Натянуть шаблон + верстка для WebAsyst Shop-Script
Приятно было работать с Сергеем. всё объясняет чётко и по делу! хороший работодатель!
Илья выполнил заказ в указанный срок,причем ТЗ был составлен не полностью и многое исправлялось "на лету".При верстке мастер использовал минимум кода как и договаривались.Кроссобразность соблюдена.Рекомендую этого мастера как профессионального и ответственного исполнителя,который прислушивается к просьбам заказчика.
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