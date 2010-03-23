Необходимо поправить плагин в WebAsyst 8, а конкретно либо его настройку либо конфигурацию сервера. в режиме отладки выдает след. сообщение: Page not foundcode 404 ## wa-system/config/waAppConfig.class.php(1017) #0 wa-system/controller/waFrontController.class.php(67): waAppConfig->throwFrontControllerDispatchException() #1 wa-system/controller/waDispatch.class.php(157): waFrontController->dispatch() #2 wa-system/controller/waDispatch.class.php(32): waDispatch->dispatchBackend('webasyst/shop/:...') #3 wa-system/waSystem.class.php(599): waDispatch->dispatch() #4 index.php(7): waSystem->dispatch() #5 {main} GET[ ...
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