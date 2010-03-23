Требуется доработка аукциона на базе PHP PRO BID. Из доработок: 1.Необходимо сделать, чтобы ставки можно было как повышать, так и понижать. 2.необходимо доработать описание лотов при добавлении. Есть еще мелкие задания. Просьба сообщать в личку цену и сроки.