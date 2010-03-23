Нужно сделать чертеж детали в 3х проекциях: спереди, сбоку, сверху. И в изометрии. Т.е. так, как делали на начерталке в универе. Желательно в визио. Или в другом векторном редакторе. Есть ...
Доработка флеш
Нужно доработать флеш шапку, а именно увеличить в 2-х местах квадраты, т.к. не влезает текст и проставить ссылки.
Работа не большая, мастеру минут на 10.
Предлагайте цену в личку
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