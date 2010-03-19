Срочно изменить текст в .indd и сохранить в PDF

$7
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Завершен4 заявки293 просмотра

Есть файл выполненный в программе Adobe InDesign. В нём необходимо отредактировать текст и сохранить его в PDF.

Работа на 20 минут для тех, у кого есть эта программа. Бюджет 200 рублей. Нужно срочно, в течении 2-х часов!!!

15 лет назад
Kin
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$7
1 день
Хороший специалист, справился с поставленной задачей. Спасибо!
Евгений - отличный заказчик! Корректно ставит задачу. Как плюс - находится постоянно на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад

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