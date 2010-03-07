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Закрыт6 заявок244 просмотра

Добавить динамику на картинку. а именно:

1. пакет должен парить и на заднем плане должно происходить действие, примерно как здесь http://www.waypark.ru/

2. искрящие ленты и бант на коробке, на заднем плане эфект феерверка

3. искящийся держатель бутылки, искра на бокале, волна в бокале, на заднем плане эфект зеркального шара

4. загорание светильников эфектом моргания и последующего постоянного свечения, фонтан из перьев из кровати, какой то эфект на заднем плане...

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15 лет назад
kosoi
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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