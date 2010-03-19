Установка кода.

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Завершен1 заявка178 просмотров

Требуется установка кода сапы на Wordpress. Сам устанавливал вроде все делал по инструкции но почему-то не получается.

От вас требуется установить код, настройка, подробное разъяснение и ответить на мое несколько вопросов по Wordpress (Возможно глупые)

От вас контактные данные и цену которую вы возьмете.

WordPress
15 лет назад
vas
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Адекватный человек исправил все мои ошибки. Надежный человек доверил ему пароли от сайта и хостинга. Прошло все отлично.
Оперативно сработались. Были предоставлены все нужные доступы, что ускорило время работы. Оплата сразу же после результата. Буду рад помочь в будущем.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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