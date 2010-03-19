Требуется установка кода сапы на Wordpress. Сам устанавливал вроде все делал по инструкции но почему-то не получается.

От вас требуется установить код, настройка, подробное разъяснение и ответить на мое несколько вопросов по Wordpress (Возможно глупые)

От вас контактные данные и цену которую вы возьмете.