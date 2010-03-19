Есть файл выполненный в программе Adobe InDesign. В нём необходимо отредактировать текст и сохранить его в PDF. Работа на 20 минут для тех, у кого есть эта программа. Бюджет 200 рублей. Нужно срочно, в ...
Установка кода.
Требуется установка кода сапы на Wordpress. Сам устанавливал вроде все делал по инструкции но почему-то не получается.
От вас требуется установить код, настройка, подробное разъяснение и ответить на мое несколько вопросов по Wordpress (Возможно глупые)
От вас контактные данные и цену которую вы возьмете.
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