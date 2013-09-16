Профессиональные навыки:
Навыки работы с компьютером:
ПО опытный пользователь ПК и интернета,
знание офисных программ и приложении.
Знание основ WEB – программирование:
HTML, CSS, PHP, CMS Wordpress, Dle
Умение контент-менеджера:
- написание текстов разных форм и стилей;
- написание статей в журналы;
- огромный словарный запас;
- умение быстро анализировать информацию;
- знание риторики, психологии, педагогики;
- быстрый поиск информации;
- умение работать в сжатые строки;
- работа за идею;
- грамотный язык, легкий и понятный стиль
Дополнительная информация:
Личные качества: Энергичен, хороший организатор, дисциплинарность, умение находить общий язык, коммуникабельность, грамотность, образованность, креативность, целеустремленность, отсутствие вредных привычек.