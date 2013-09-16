vlad-pruha

Владислав Моротченко vlad-pruha

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Копирайтер, контент-менеджер, модератор, администратор, создание сайта под

Профессиональные навыки:

Навыки работы с компьютером:

ПО опытный пользователь ПК и интернета,

знание офисных программ и приложении.

Знание основ WEB – программирование:

HTML, CSS, PHP, CMS Wordpress, Dle

Умение контент-менеджера:

- написание текстов разных форм и стилей;

- написание статей в журналы;

- огромный словарный запас;

- умение быстро анализировать информацию;

- знание риторики, психологии, педагогики;

- быстрый поиск информации;

- умение работать в сжатые строки;

- работа за идею;

- грамотный язык, легкий и понятный стиль

Дополнительная информация:

Личные качества: Энергичен, хороший организатор, дисциплинарность, умение находить общий язык, коммуникабельность, грамотность, образованность, креативность, целеустремленность, отсутствие вредных привычек.

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