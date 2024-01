ТЗ на разработку плагина для Wordpress Исходные данные: Имеется сайт(ы) построенный на CMS Wordpress. Сайт работает со следующим списком плагинов:==================================================Admin Menu Editor ProAkismetAll In One SEO PackCMS Tree Page ViewContact Form 7Cron ViewCustom PermalinksDisable All WordPress UpdatesDisable ...