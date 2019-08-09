Требуется разработать веб программу (скрипт) для работы с почтой на хостинге webmail.jino.ru Смысл программы скопировать примерный визуальный интерфейс и функционал jino почты (создание новых писем, ответ на письмо, пересылка письма и т. ...
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1100
Требуется разработка простого мессенджера для платформ windows, macOs, android, iOs и веб. Полное техническое задание, а также примерный графический дизайн во вложенных файлах.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества (размещение постов, работа с комментариями), при этом ограничив его возможности (запретить удаление подписчиков, просмотр статистики сообщества, редактирование и удаление отправленных сообщений). ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется разработка программы, которая будет осуществлять смс рассылки через сайт оператора Теле2 по smpp протоколу. Во вложении к проекту прилагаю техническое задание, примерные наброски интерфейса и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад