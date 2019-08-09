vldmr9713

Владимир vldmr9713

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Веб программа (скрипт) работы с электронной почтой

    $500

    Требуется разработать веб программу (скрипт) для работы с почтой на хостинге webmail.jino.ru Смысл программы скопировать примерный визуальный интерфейс и функционал jino почты (создание новых писем, ответ на письмо, пересылка письма и т. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Мессенджер

    $1100

    Требуется разработка простого мессенджера для платформ windows, macOs, android, iOs и веб.  Полное техническое задание, а также примерный графический дизайн во вложенных файлах.

    AndroidiOSmacOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрип (вэб программа) для администратора сообщества ВКонтакте

    $500

    Смысл скрипта скопировать часть функций сети ВКонтакте, которые предоставляются администратору сообщества (размещение постов, работа с комментариями), при этом ограничив его возможности (запретить удаление подписчиков, просмотр статистики сообщества, редактирование и удаление отправленных сообщений).  ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб программа sms рассылки по smpp протоколу

    $500

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.   Требуется разработка программы, которая будет осуществлять смс рассылки через сайт оператора Теле2 по smpp протоколу.   Во вложении к проекту прилагаю техническое задание, примерные наброски интерфейса и ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад