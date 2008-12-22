vol4

Андрей Каменец vol4

 
35 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Proshaa
63 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Задача для дизайнера
Сотрудничеством доволен. Всё чётко, внятно, своевременно. Рекомендую Андрея, как отличного заказчика.
Работаем хорошо. все устраивает... всем советую...
Ответный отзыв
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$210
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта
Хорошо поработали с Андреем. Впечатления только положительные. Рекомендую!
Все качественно и в срок.... спасибо
Ответный отзыв