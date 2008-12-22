На постоянку требуется копирайтер и рерайтер. Смысл таков - есть 2 ресурса одинаковой тематики, интернет магазина. Нужно для них писать новости по 3-4 штуки в неделю. Тематика инженерная сантехника. Отопление, водоснабжение, канализация. Так ...
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужна верстка. макет прикрепляю. Стоимость и сроки. движок - modx evo - если кому надоHTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Перенести joomla + vertumart на другой более легкий и быстрый движок с сохранением товаров, урлов и всего остального. Жду предложения от Вас по движку и стоимости. сайт teplodivo.ruИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно разработать универсальный скрипт, програму под 1С ( все версии склада, 7,7 8,0 и тд). Так, чтобы он в определенное время сутокделал экспорт из базы 1с по наличию товаров на складе и сохранял это все ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать новый дизайн сайта. то что нравится вот тут - http://www.bauma.de/en структура и расположение такое же, только с небольшими дополнениями и нашими корпоративными цветами. так же надо сделать 3d логотип- как там, тока ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Сайты простые. есть сайт производителя, мы по его примеру и подобию создаем интернет магазино. в тойже цветовой гамме с тойже структурой. и таким же практически дизайном... меняем название + маленькие корректировки под интеренет магазин. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужны отзывы о магазине на яндекс маркете - плачу за каждый отзыв, прошедший модерацию и опубликованный... Жду стоимость, сроки...Прочее10 заявокЗакрыт12 лет назад
Оставлять отзывы на яндекс маркете о магазине. Оплата обсуждается за каждый пройденный модерацию отзыв.Копирайтинг8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Прошу ваши предложения с ценами! покупка ссылок не пойдет!!!Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Жду предложений QIP - 436371197Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен15 лет назад