vostok-studio

Елена vostok-studio

 
47 летКазахстан/Астана
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа в AUTOCAD

    Нужен фрилансер для выполнения комплекта чертежей для дизайн проектов. Знание AutoCad обязательное. Оплата за работу договорная в зависимости от объекта. Пожалуйста указывайте в сообщениях цену за 1кв/м своей работы.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Эскиз барельефа

    Требуется художник. Требуется художник для выполнения эскиза барельефа от руки качественно проработанный, в полутонах. Размер рисунка не имеет значения. Пример прилагается. Цена договорная. Тематика: Лошади

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется визуализатор

    Нужен фрилансер на постоянную, удаленную работу визуализатора дизайна интерьера. Оплата от 4$ до 8$ в зависимости от сложности объекта. Заинтересовавшихся просим выслать свое портфолио. Испытательным проектом будет однокомнатная квартира. Условия: иметь доступ к сайтам 3DD ...

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для "дизайн студии"

    Доброго время суток. Нам нужен фрилансер для создания сайта "дизайн студии", с нуля, сайт не сложный. Требуется чтоб он был не броский, но в тоже время открывая его клиент сразу должен понять что у дизайнера ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Сайт для "дизайн студии"
Отличный заказчик. Цели и задачи поставлены корректно, требования адекватные, хорошее чувство юмора. Всё оплачено как и договаривались.
Спасибо за сайт, остались довольны. Работать с Романом понравилось, работа выполняется четко и быстро, все заковырки по срокам сайта были только с нашей стороны, так как каждую страницу надо было согласовывать между руководством. Рома на все наши изменения и переделки реагировал адекватно, и вовремя. Второй сайт будем заказывать обязательно у него. Еще раз спасибо.
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