vostok-studio

Требуется художник дизайнер со знанием CorelDRAW для стилизации утвержденных концепций 2х логотипов. Стоимость работы договорная.
- Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен фрилансер для выполнения комплекта чертежей для дизайн проектов. Знание AutoCad обязательное. Оплата за работу договорная в зависимости от объекта. Пожалуйста указывайте в сообщениях цену за 1кв/м своей работы.Чертежи и Схемы26 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется художник. Требуется художник для выполнения эскиза барельефа от руки качественно проработанный, в полутонах. Размер рисунка не имеет значения. Пример прилагается. Цена договорная. Тематика: ЛошадиИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен фрилансер на постоянную, удаленную работу визуализатора дизайна интерьера. Оплата от 4$ до 8$ в зависимости от сложности объекта. Заинтересовавшихся просим выслать свое портфолио. Испытательным проектом будет однокомнатная квартира. Условия: иметь доступ к сайтам 3DD ...3D-графика17 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго время суток. Нам нужен фрилансер для создания сайта "дизайн студии", с нуля, сайт не сложный. Требуется чтоб он был не броский, но в тоже время открывая его клиент сразу должен понять что у дизайнера ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 лет назад