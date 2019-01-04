Добавить карточки товара на сайт: матрасы, подушки, кровати и др. мебель. Оплата: 1 карточка - 8 рублей. Ничего выдумывать не надо. Работа монотонная, требует усидчивости и внимания. Обязательное требование: опыт аналогичной работы. Сайт на платформе OpenCart. Всего карточек 1000. Оплата ...
Кристина Бородина vsedlysnavsedlysna
- Наполнение сайтов45 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист, который сможет провести проверку товара на Яндекс.Маркете. На данный момент компания проверку не прошла, т.к. одну единицу товара с разными размерами, они воспринимают как разный товар. И просят что бы каждый размер был ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист для обновления дизайна сайта http://vsedlysna.ru/, работающего на платформе Opencart. Разработка новых модулей, исправление ошибок.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется IT-специалист для доработки функционалов на сайт http://vsedlysna.ru/. Разработка новых модулей, исправление ошибок, увеличение функционала, Оптимизация сайта для поисковых систем, мобильная версия сайта. Требования: отличные знания сайтов, работающих на платформе Opencart. ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист для выполнения задач: 1 задача по настройке автоматического импорта товаров в Opencart из прайс-листов. Настроить на сайте возможность автоматической заливки цен с файла Eсxel. 2 задача - настроить возможность работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад