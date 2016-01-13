ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x23VP69s0Ez3vUKoclL9kKASLdW0ptC29mY8Z8G4o58/edit?usp=sharing Макеты: https://drive.google.com/open?id=1brRzI8-fZ3nhe8wQumC-AlJ2nz6SVUgS - для детализации оценки скину все в слоях - также возможно связаться и обсудить проект с дизайнером - все это после того, как предварительно решим что двигаемся вместе - от вас на текущем этапе хочу получить: ...
- HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть сайт на wp На нем 8 кнопок с попапами заявки сейчас попадают в Амо, но при этом не фиксируются (не выполняются) как цели в GA. Предыдущий исполнитель юзал формы от Амо, а надо, судя по всему, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
У нас есть 6 категорий товаров, для которых нужно сделать картинки для этого блока http://take.ms/hZ60Tx Размер каждого баннера будет прямоугольным 370х170 Учитывайте тот факт, что справа вверху будет название категории (оставьте место) Желательно чтобы это все было на одном ...Баннеры26 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно выполнить 2 задачи: Задача 1: Есть база подписчиков А. Задача: получить ID тех аккаунтов, НА которые подписаны пользователи из базы А, то есть найти лидеров мнений среди этой базы. Полученную базу лидеров мнений (условно обозначим базой Б) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $17
Нарисовать СТА 4 элемента (pop-up и 3 небольших баннера) на развлекательном портале.Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад