wasspp

Иван Мамчур wasspp

 
28 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Верстка Landing Page

    ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1x23VP69s0Ez3vUKoclL9kKASLdW0ptC29mY8Z8G4o58/edit?usp=sharing Макеты: https://drive.google.com/open?id=1brRzI8-fZ3nhe8wQumC-AlJ2nz6SVUgS - для детализации оценки скину все в слоях - также возможно связаться и обсудить проект с дизайнером - все это после того, как предварительно решим что двигаемся вместе - от вас на текущем этапе хочу получить:   ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Wordpress + AmoCRM + Google Analytics

    $15

    Есть сайт на wp На нем 8 кнопок с попапами заявки сейчас попадают в Амо, но при этом не фиксируются (не выполняются) как цели в GA. Предыдущий исполнитель юзал формы от Амо, а надо, судя по всему, ...

    WordPressamoCRM
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нарисовать баннера

    У нас есть 6 категорий товаров, для которых нужно сделать картинки для этого блока http://take.ms/hZ60Tx  Размер каждого баннера будет прямоугольным 370х170 Учитывайте тот факт, что справа вверху будет название категории (оставьте место) Желательно чтобы это все было на одном ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг Instagram

    Нужно выполнить 2 задачи:  Задача 1:  Есть база подписчиков А.  Задача: получить ID тех аккаунтов, НА которые подписаны пользователи из базы А, то есть найти лидеров мнений среди этой базы. Полученную базу лидеров мнений (условно обозначим базой Б) ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад