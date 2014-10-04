Главное не количество, а качество.
НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:
• на различных движках (OpenCart, VamShop, WooCommerce и пр.)
• на сервисах-конструкторах (InSales, Bazium, Tiu и пр.)
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА CMS:
• DLE
• WordPress
• Joomla
• IPB
ДИЗАЙН И ГРАФИКА:
• различные виды веб-графики (баннеры, иконки, аватары для социальных сетей и пр.)
• изготовление макетов визиток, буклетов, флаеров, обложек и пр.
ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ:
• Основную часть работы я выполняю с помощью сервиса WorkZilla (work-zilla.com). За качественное выполнение заданий Заказчиков я получаю отзывы, посмотреть их можно здесь: http://wildcat.hol.es/workzilla-plus/
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