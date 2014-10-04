Главное не количество, а качество.

НАПОЛНЕНИЕ САЙТОВ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ:

• на различных движках (OpenCart, VamShop, WooCommerce и пр.)

• на сервисах-конструкторах (InSales, Bazium, Tiu и пр.)

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА CMS:

• DLE

• WordPress

• Joomla

• IPB

ДИЗАЙН И ГРАФИКА:

• различные виды веб-графики (баннеры, иконки, аватары для социальных сетей и пр.)

• изготовление макетов визиток, буклетов, флаеров, обложек и пр.

ОТЗЫВЫ О МОЕЙ РАБОТЕ:

• Основную часть работы я выполняю с помощью сервиса WorkZilla (work-zilla.com). За качественное выполнение заданий Заказчиков я получаю отзывы, посмотреть их можно здесь: http://wildcat.hol.es/workzilla-plus/