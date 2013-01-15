$50
нужна консультация по составлению запросов на sql
Базы данных8 заявок
Закрыт
12 лет назад
нужна консультация по составлению запросов на sql
Требуется проетировщик сапр - автокад, advance steel, revit, tekla. Желательно в С-Петербурге. Металлоконструкции - КМ, КМД
Требуется дизайнер для работы над созданием рекламных материалов фирмы. Листовки, каталог. Гибкие условия. Желательно в С-Петербурге.
Требуется написание сео статей для сайта. Строительная тематика. Сообщите ваш тариф за статьи 1000 и 2000 символов.
Требуется продвижение сайта в основной выдаче яндекса. Строительная тематика. Янд директ уже используется. (не предлагать). Нужны другие методы. Бюджет 5000 - 10000 р/мес