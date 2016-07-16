Проект по путешествиям. Объем первичный - от 100 до 200 статей – объем 15-20 тысяч знаков. Задачи: 1. СозданиеТЗ рерайтерам по согласованной структуре статьи 2. Работа с рерайтерами на бирже ...
Наполнение сайтов8 заявок
Закрыт
8 лет назад
Проект по путешествиям. Объем первичный - от 100 до 200 статей – объем 15-20 тысяч знаков. Задачи: 1. СозданиеТЗ рерайтерам по согласованной структуре статьи 2. Работа с рерайтерами на бирже ...
Набирается команда иконщиков. Это уже второй набор. Работы много - от нескольких месяцев до года. Суть работы: по предложенным примерам иконок, иллюстраций и фотографий надо нарисовать похожие по смыслу и ...
Ищу иллюстратора-дизайнера для отрисовки большого количества иконок в векторном формате (Illustrator)Планируемый объем 2 тысячи иконок (соотношение простых, средних и сложных - по 34% примерно)Срок выполнения до 1 месяца, лучше быстрее.Иконки 3 уровней сложности:1) Простые (упрощенный ...