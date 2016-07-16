webip

Валентин webip

 
51 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент-менеджер для сайта по путешествиям

    Проект по путешествиям. Объем первичный - от 100 до 200 статей – объем 15-20 тысяч знаков. Задачи: 1.       СозданиеТЗ рерайтерам по согласованной структуре статьи 2.      Работа с рерайтерами  на бирже ...

    WordPress
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконки

    $500

    Набирается команда иконщиков. Это уже второй набор. Работы много - от нескольких месяцев до года. Суть работы: по предложенным примерам иконок, иллюстраций и фотографий надо нарисовать похожие по смыслу и ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отрисовка иконок

    Ищу иллюстратора-дизайнера для отрисовки большого количества иконок в векторном формате (Illustrator)Планируемый объем 2 тысячи иконок (соотношение простых, средних и сложных - по 34% примерно)Срок выполнения до 1 месяца, лучше быстрее.Иконки 3 уровней сложности:1) Простые (упрощенный ...

    Иллюстрации и Рисунки15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад