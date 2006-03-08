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Романова Анастасия webname

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Дизайн презентации в Power Point. Срочно!

    Требуется действительно КРАСИВО и ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО оформить презентацию в Power Point, официально, для госструктуры: - на основании имеющего стиля сайта сделать красивый шаблон презентации; - оформить содержание слайдов. Всего 5 слайдов. Без анимации, для распечатки. Надо ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны профессиональные,креативные дизайнеры сайтов

    $1000

    Требуется профессиональный веб-дизайнер для создания имиджевых дизайн-макетов веб-сайтов. Обязательны: чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление. Опыт работы – не менее 2-3 года в области дизайна и графики. Наличие портфолио обязательно, просьба высылать ссылки на почту. Гарантируем ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать систему управления проектами и их финансового контроля

    $6000

    Необходимо разработать систему управления проектами и их финансового контроля – «Webmastera CPFM» (Client &amp; Project &amp; Finance Manager). Предпочтительна разработка системы на базе SharePoint Server 2007 (а также SharePoint Services 3.0), с использованием технологий Net ...

    Ajax
    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рекламная группа приглашает программиста Битрикс!

    $1000

    Рекламная группа приглашает программиста в системе Битрикс для программирования веб-сайтов. Проекты: интересные, сложные и разные веб-сайты. Работа удаленная, загрузка постоянная, оплата попроектная. Работа по Техническому заданию, готовой верстке. Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве, ценим хороших сотрудников, ...

    PHPJavascriptHTMLCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется создать карту

    Задача: создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области. Уточнение задачи: - Возможность добавления (редактирования) объектов на карту ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • В веб-студию требуются удаленные веб-дизайнеры

    $2500

    В рекламное веб-студию требуются удаленные профессиональные дизайнеры для создания имиджевых дизайн-макетов ВЕБ-САЙТОВ, умеющие создавать креативные концепции. Чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление обязательны. Опыт работы – не менее 2-3 лет в области ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Приглашаем профессиональных (!) HTML-верстальщиков

    Приглашаем профессиональных HTML-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Гарантируем постоянные удаленные заказы. В настоящее время есть срочный заказ! Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Обязательные навыки и знания: Знание HTML, CSS, отличные навыки ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заказ на дизайн промо-сайта по недвижимости,срочно

    $300

    В рекламное агентство и студию требуются удаленные профессиональные дизайнеры для создания имиджевых дизайн-макетов ВЕБ-САЙТОВ, умеющие рисовать от руки и создавать креативные концепции в 2D или 3D. Чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Руководитель веб-проектов (в веб-студию)

    Важно! Если вы проживаете не в Москве, но давно мечтаете переехать, это ваш шанс! Если вы нам подойдете, мы готовы посодействовать вашему переезду в столицу. Обязанности: • Координация и ведение проектов по созданию веб-сайтов, контроль выполнения ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайта в иностранных поисковиках

    $500

    Необходимы услуги по продвижению сайта в иностранных поисковиках: google.com, yahoo.com, msn.com. Сайт посвящен финансам, на англ. языке. Задача вывести сайт в top 50. Бюджет примерно 500 уе/мес. Нужны реальные результаты. Укажите срок выполнения проекта и план ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется информационный веб-дизайнер

    Дизайнер, который разбирается в основах информационного дизайна и пользовательского интерфейса, знает и использует законы юзабилити! Дизайнер, который умеет оформлять содержание сайтов так, чтобы посетителям сайта было понятно и интересно. Должностные обязанности: - разработка и отрисовка в ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнерам интерфейсов веб-сайтов, знающим законы юзабилити!

    Для участия в разработке веб-сайтов требуется дизайнер внутренних страниц, знающий и использующий законы юзабилити! Должностные обязанности: - разработка и отрисовка в рамках готовой дизайн-концепции внутренних страниц сайта - при необходимости дорисовка в заданном ключе некоторых элементов, пиктограммок, ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно создать 3D модель коттеджного поселка и презентационный видео-ролик

    Нужно создать 3D модель коттеджного поселка и презентационный видео-ролик Сюжет примерно такой. Вид карты сверху – Москва и область. По шоссе на карте начинает двигаться машинка, едет в сторону поселка. Выделение поселка на карте, привлечение к нему ...

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Приглашаем профессиональных(!!!) HTML-верстальщиков

    $200

    Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Требования к профессиональным знаниям и навыкам: Знание и использование HTML, XML, DHTML, CSS, Javascript. Разделение дизайна и контента. Чистый, комментируемый код. Знание особенностей браузеров, умение адаптировать веб-страницы под них. Знание ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Приглашаем профессиональных(!!!) html-верстальщиков

    Приглашаем профессиональных html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Гарантируем постоянные удаленные заказы. Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Необходимые навыки и знания: Знание HTML, CSS, отличные навыки верстки на слоях, умение адаптировать веб-страницы под различные разрешения ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Приглашаем флешера со знанием Action Script

    Приглашаем флешера со знанием Action Script на постоянное удаленное сотрудничество. На данный момент необходимо реализовать задачу (вкратце): есть встроенная в дизайн сайта флеш-рисовалка. Нужно спрограммировать функции, позволяющие пользователям: - рисовать разными цветами на выбор, - ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Профессиональный(!!!) дизайнер для веб-проектов (удаленно)

    В студию требуется профессиональный дизайнер для веб-проектов, умеющий рисовать от руки и создавать креативные концепции в 2D или 3D. Чувство стиля, вкуса и композиции обязательно. Знание flash приветствуется. Опыт работы - не менее 4-5 лет в ...

    HTML
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад