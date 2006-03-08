Требуется действительно КРАСИВО и ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНО оформить презентацию в Power Point, официально, для госструктуры: - на основании имеющего стиля сайта сделать красивый шаблон презентации; - оформить содержание слайдов. Всего 5 слайдов. Без анимации, для распечатки. Надо ...
- Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется профессиональный веб-дизайнер для создания имиджевых дизайн-макетов веб-сайтов. Обязательны: чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление. Опыт работы – не менее 2-3 года в области дизайна и графики. Наличие портфолио обязательно, просьба высылать ссылки на почту. Гарантируем ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $6000
Необходимо разработать систему управления проектами и их финансового контроля – «Webmastera CPFM» (Client & Project & Finance Manager). Предпочтительна разработка системы на базе SharePoint Server 2007 (а также SharePoint Services 3.0), с использованием технологий Net ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Рекламная группа приглашает программиста в системе Битрикс для программирования веб-сайтов. Проекты: интересные, сложные и разные веб-сайты. Работа удаленная, загрузка постоянная, оплата попроектная. Работа по Техническому заданию, готовой верстке. Мы заинтересованы в длительном сотрудничестве, ценим хороших сотрудников, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Задача: создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области. Уточнение задачи: - Возможность добавления (редактирования) объектов на карту ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
В рекламное веб-студию требуются удаленные профессиональные дизайнеры для создания имиджевых дизайн-макетов ВЕБ-САЙТОВ, умеющие создавать креативные концепции. Чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление обязательны. Опыт работы – не менее 2-3 лет в области ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Приглашаем профессиональных HTML-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Гарантируем постоянные удаленные заказы. В настоящее время есть срочный заказ! Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Обязательные навыки и знания: Знание HTML, CSS, отличные навыки ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
В рекламное агентство и студию требуются удаленные профессиональные дизайнеры для создания имиджевых дизайн-макетов ВЕБ-САЙТОВ, умеющие рисовать от руки и создавать креативные концепции в 2D или 3D. Чувство стиля, вкуса и композиции, а также креативное мышление ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Важно! Если вы проживаете не в Москве, но давно мечтаете переехать, это ваш шанс! Если вы нам подойдете, мы готовы посодействовать вашему переезду в столицу. Обязанности: • Координация и ведение проектов по созданию веб-сайтов, контроль выполнения ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимы услуги по продвижению сайта в иностранных поисковиках: google.com, yahoo.com, msn.com. Сайт посвящен финансам, на англ. языке. Задача вывести сайт в top 50. Бюджет примерно 500 уе/мес. Нужны реальные результаты. Укажите срок выполнения проекта и план ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
Дизайнер, который разбирается в основах информационного дизайна и пользовательского интерфейса, знает и использует законы юзабилити! Дизайнер, который умеет оформлять содержание сайтов так, чтобы посетителям сайта было понятно и интересно. Должностные обязанности: - разработка и отрисовка в ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
Для участия в разработке веб-сайтов требуется дизайнер внутренних страниц, знающий и использующий законы юзабилити! Должностные обязанности: - разработка и отрисовка в рамках готовой дизайн-концепции внутренних страниц сайта - при необходимости дорисовка в заданном ключе некоторых элементов, пиктограммок, ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать 3D модель коттеджного поселка и презентационный видео-ролик Сюжет примерно такой. Вид карты сверху – Москва и область. По шоссе на карте начинает двигаться машинка, едет в сторону поселка. Выделение поселка на карте, привлечение к нему ...Видеомонтаж18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Требования к профессиональным знаниям и навыкам: Знание и использование HTML, XML, DHTML, CSS, Javascript. Разделение дизайна и контента. Чистый, комментируемый код. Знание особенностей браузеров, умение адаптировать веб-страницы под них. Знание ...HTML-верстканет заявокЗакрыт18 лет назад
Приглашаем профессиональных html-верстальщиков на постоянное удаленное сотрудничество. Гарантируем постоянные удаленные заказы. Обязанности: грамотная верстка достаточно сложных и незаурядных дизайн-макетов сайтов. Необходимые навыки и знания: Знание HTML, CSS, отличные навыки верстки на слоях, умение адаптировать веб-страницы под различные разрешения ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт18 лет назад
Приглашаем флешера со знанием Action Script на постоянное удаленное сотрудничество. На данный момент необходимо реализовать задачу (вкратце): есть встроенная в дизайн сайта флеш-рисовалка. Нужно спрограммировать функции, позволяющие пользователям: - рисовать разными цветами на выбор, - ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
В студию требуется профессиональный дизайнер для веб-проектов, умеющий рисовать от руки и создавать креативные концепции в 2D или 3D. Чувство стиля, вкуса и композиции обязательно. Знание flash приветствуется. Опыт работы - не менее 4-5 лет в ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт18 лет назад