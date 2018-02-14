webturist

Александр Пономаренко webturist

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Хорошее знание Adobe Dreamweaver, Photoshop, flash, CMS и другие.

А также работа с HTML, CSS.

Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#709
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1295
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2229
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4534