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Александр Пономаренко
webturist
webturist
41 год
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
Хорошее знание Adobe Dreamweaver, Photoshop, flash, CMS и другие.
А также работа с HTML, CSS.
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#709
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1295
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2229
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4534
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Цены на услуги
4
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