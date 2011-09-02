welife

Евгений welife

 
40 летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
polilingva
Поли 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Анализ сайта на предмет удаления поискового спама
Отличная работа! Грамотная и быстрая консультация. Однозначно рекомендую Евгения как профессионала. Будем работать еще.
Претензий не имею)
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50000
от 7 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $1000от 20 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $1000от 20 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
от $50000
от 7 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $30000
от 7 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
от $50000
от 7 дней
нет рейтинга
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